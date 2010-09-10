Аренда
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Аренда
Каким сервисом для аренды авто пользуетесь?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Аренда
Всегда выбираю это https://www.bocubo.com/arenda-avto так как там и интерфейс удобный, и можно поставить бронь в любой точке мира на нужный период времени. Сколько брал через bocubo машину в аренду, никаких проблем. Сервис отличный, машины только в хорошем состоянии.
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