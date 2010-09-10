Аренда

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Аренда

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:09

Каким сервисом для аренды авто пользуетесь?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Аренда

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:21

Всегда выбираю это https://www.bocubo.com/arenda-avto так как там и интерфейс удобный, и можно поставить бронь в любой точке мира на нужный период времени. Сколько брал через bocubo машину в аренду, никаких проблем. Сервис отличный, машины только в хорошем состоянии.
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