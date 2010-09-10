Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения



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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 233 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Аренда Цитата Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 01:06 Привет! Я на несколько дней приехал в Крым, нужно было решить некоторые вопросы по работе, и решил еще арендовать себе автомобиль, чтобы покататься. Вообще аренда авто крым - https://svcar.ru/ не проблема, я за несколько минут нашел официальный сайт компании где и арендовал машину. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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