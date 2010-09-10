Аренда

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Аренда

Сообщение Наташа Швец » 27 фев 2020, 14:09

Каким сервисом для аренды авто пользуетесь?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Аренда

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 фев 2020, 14:21

Всегда выбираю это https://www.bocubo.com/arenda-avto так как там и интерфейс удобный, и можно поставить бронь в любой точке мира на нужный период времени. Сколько брал через bocubo машину в аренду, никаких проблем. Сервис отличный, машины только в хорошем состоянии.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Аренда

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 01:06

Привет! Я на несколько дней приехал в Крым, нужно было решить некоторые вопросы по работе, и решил еще арендовать себе автомобиль, чтобы покататься. Вообще аренда авто крым - https://svcar.ru/ не проблема, я за несколько минут нашел официальный сайт компании где и арендовал машину.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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