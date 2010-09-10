Обучение заграницей
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Обучение заграницей
Реально поступить в университет в другую страну. И что для этого нужно?
Re: Обучение заграницей
Сейчас все возможно, я тебе скажу. Я думаю каждые родители хотят дать своему ребенку лучшее образование, чтоб в дальнейшем ни в чем не нуждались. Мы вот тоже пересмотрели множество вариантов как в стране, так и в других. И самым осуществимым нам показался вариант с Польшей. Организацию сбора и подачи документов мы доверили компании study-and-travel. У них на сайте https://study-and-travel.net/universities/poland можно ознакомится с университетами и почитать об услугах.
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