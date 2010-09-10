Обучение заграницей

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Обучение заграницей

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 08:52

Реально поступить в университет в другую страну. И что для этого нужно?
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Обучение заграницей

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 10:49

Сейчас все возможно, я тебе скажу. Я думаю каждые родители хотят дать своему ребенку лучшее образование, чтоб в дальнейшем ни в чем не нуждались. Мы вот тоже пересмотрели множество вариантов как в стране, так и в других. И самым осуществимым нам показался вариант с Польшей. Организацию сбора и подачи документов мы доверили компании study-and-travel. У них на сайте https://study-and-travel.net/universities/poland можно ознакомится с университетами и почитать об услугах.
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