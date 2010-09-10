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VasiLissa Гость RZN.info Сообщения: 66 Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10 Re: Обучение заграницей Цитата Сообщение VasiLissa » 28 фев 2020, 10:49 Сейчас все возможно, я тебе скажу. Я думаю каждые родители хотят дать своему ребенку лучшее образование, чтоб в дальнейшем ни в чем не нуждались. Мы вот тоже пересмотрели множество вариантов как в стране, так и в других. И самым осуществимым нам показался вариант с Польшей. Организацию сбора и подачи документов мы доверили компании study-and-travel. У них на сайте https://study-and-travel.net/universities/poland можно ознакомится с университетами и почитать об услугах. Вернуться к началу

TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 58 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Обучение заграницей Цитата Сообщение TanyaLoy » 44 минуты назад Я все-таки склоняюсь в сторону обучения в нашей стране, достойных ВУЗов у нас достаточно, а специалисты хорошо ценятся за рубежом. Моя дочка поступает в ОДАУ по специальность "Агрономия", университет имеет IV уровень аккредитации и предоставляет по окончанию диплом государственного образца, который признан в большинстве стран мира. Так что, подумайте, пока еще есть время Вернуться к началу

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