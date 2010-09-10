Как избавиться от тараканов
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Как избавиться от тараканов
Достали уже эти мелкие насекомые, никуда от них не деться. Как Вы избавляетесь от тараканов?
Re: Как избавиться от тараканов
Если их не травить, то от них никуда не деться. Я вот заказывала дезинсекцию, и могу сказать, что это реально эффективный метод. Ну по крайней мере, уже почти год в своем доме не видела ни одного таракана. Обработку заказывала тут https://ekosept.by/desinsection по совету некоторых знакомых. Заказ услуги делала через сайт, и на следующий день мастер был уже у меня дома. На сколько помню, использовал какой-то европейский препарат. Но я тогда особо не вникала в подробности, мне был важен результат и ничего больше.
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