Как избавиться от тараканов

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Как избавиться от тараканов

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 фев 2020, 15:37

Достали уже эти мелкие насекомые, никуда от них не деться. Как Вы избавляетесь от тараканов?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Как избавиться от тараканов

Сообщение Яно4ка » 24 мар 2020, 15:19

Если их не травить, то от них никуда не деться. Я вот заказывала дезинсекцию, и могу сказать, что это реально эффективный метод. Ну по крайней мере, уже почти год в своем доме не видела ни одного таракана. Обработку заказывала тут https://ekosept.by/desinsection по совету некоторых знакомых. Заказ услуги делала через сайт, и на следующий день мастер был уже у меня дома. На сколько помню, использовал какой-то европейский препарат. Но я тогда особо не вникала в подробности, мне был важен результат и ничего больше.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Как избавиться от тараканов

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 17:17

Есть, и их достаточно много. По отзывам о работе, мы обращались в компанию ООО "Центр Дезуслуг" https://ecobarrier.ru/ для уничтожения клопов. Специалисты использовали в своей работе современное оборудование и новейшие препараты, которые дали 100% результат.
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