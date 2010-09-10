Подарок директору

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Подарок директору

Сообщение Хойя » 41 минуту назад

Доброго всем дня! Мне нужен совет - что подарить директору на день рождения? А то я работаю главным бухгалтером и как-то так повелось, что дарим всем коллективом подарок, и я от себя лично еще. Что придумать? Уже ничего в голову не идет
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Подарок директору

Сообщение Raduznaya » 1 минуту назад

Мне кажется, подойдет что-то из канцтоваров. Ручку купить дорогую, хорошую. Или органайзер на стол. В общем, что-то такое, что пригодится в работе
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Raduznaya и 2 гостя