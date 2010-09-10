Подарок директору
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Подарок директору
Доброго всем дня! Мне нужен совет - что подарить директору на день рождения? А то я работаю главным бухгалтером и как-то так повелось, что дарим всем коллективом подарок, и я от себя лично еще. Что придумать? Уже ничего в голову не идет
Re: Подарок директору
Мне кажется, подойдет что-то из канцтоваров. Ручку купить дорогую, хорошую. Или органайзер на стол. В общем, что-то такое, что пригодится в работе
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