Подарок директору
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Подарок директору
Доброго всем дня! Мне нужен совет - что подарить директору на день рождения? А то я работаю главным бухгалтером и как-то так повелось, что дарим всем коллективом подарок, и я от себя лично еще. Что придумать? Уже ничего в голову не идет
Re: Подарок директору
Мне кажется, подойдет что-то из канцтоваров. Ручку купить дорогую, хорошую. Или органайзер на стол. В общем, что-то такое, что пригодится в работе
Re: Подарок директору
Мне кажется, что все эти ручки, блокноты и тому подобное - это такая банальщина. Такой подарок воспринимается примерно так: мне лениво было что-то искать и подбирать, так что я купила что под руку подвернулось чтобы отвязаться. Не думаю, что стоит дарить такие вещи директору. Может вместо этого лучше бокал для виски с гравировкой заказать: https://chto-podarite.ru/bokal-dlya-vis ... avirovkoj/ ?
Re: Подарок директору
Я на прошлый день рождения подарила директору картину в кабинет. Он был очень доволен таким подарком. И мне теперь приятно каждый раз, когда я к нему в кабинет захожу и ее вижу
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