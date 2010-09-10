Подарок директору

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Подарок директору

Сообщение Хойя » Сегодня, 08:25

Доброго всем дня! Мне нужен совет - что подарить директору на день рождения? А то я работаю главным бухгалтером и как-то так повелось, что дарим всем коллективом подарок, и я от себя лично еще. Что придумать? Уже ничего в голову не идет
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Подарок директору

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 09:04

Мне кажется, подойдет что-то из канцтоваров. Ручку купить дорогую, хорошую. Или органайзер на стол. В общем, что-то такое, что пригодится в работе
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Подарок директору

Сообщение Пантерка » Сегодня, 09:34

Мне кажется, что все эти ручки, блокноты и тому подобное - это такая банальщина. Такой подарок воспринимается примерно так: мне лениво было что-то искать и подбирать, так что я купила что под руку подвернулось чтобы отвязаться. Не думаю, что стоит дарить такие вещи директору. Может вместо этого лучше бокал для виски с гравировкой заказать: https://chto-podarite.ru/bokal-dlya-vis ... avirovkoj/ ?
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Подарок директору

Сообщение Holly » Сегодня, 10:04

Я на прошлый день рождения подарила директору картину в кабинет. Он был очень доволен таким подарком. И мне теперь приятно каждый раз, когда я к нему в кабинет захожу и ее вижу
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