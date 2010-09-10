Подарок директору
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Подарок директору
Доброго всем дня! Мне нужен совет - что подарить директору на день рождения? А то я работаю главным бухгалтером и как-то так повелось, что дарим всем коллективом подарок, и я от себя лично еще. Что придумать? Уже ничего в голову не идет
Re: Подарок директору
Мне кажется, подойдет что-то из канцтоваров. Ручку купить дорогую, хорошую. Или органайзер на стол. В общем, что-то такое, что пригодится в работе
Re: Подарок директору
Мне кажется, что все эти ручки, блокноты и тому подобное - это такая банальщина. Такой подарок воспринимается примерно так: мне лениво было что-то искать и подбирать, так что я купила что под руку подвернулось чтобы отвязаться. Не думаю, что стоит дарить такие вещи директору. Может вместо этого лучше бокал для виски с гравировкой заказать: https://chto-podarite.ru/bokal-dlya-vis ... avirovkoj/ ?
Re: Подарок директору
Я на прошлый день рождения подарила директору картину в кабинет. Он был очень доволен таким подарком. И мне теперь приятно каждый раз, когда я к нему в кабинет захожу и ее вижу
Re: Подарок директору
вот всегда сложно сделать подарок именно выше стоящим должностям!
Re: Подарок директору
Так и есть. Потому что существует множество условностей - чтобы подарок не был слишком дешевым, не был слишком личным ну и так далее. Ох как я помучилась в прошлом месяце, когда ломала голову, что подарить своей директрисе. Ладно вот вспомнила, что она очень любит сладкое, вот и купила ей вот такую ажурную фарфоровую конфетницу Гжель - https://farfor-classic.ru/shop/farfor/o ... spis_5288/. Как вам?:) В добавок в магазине скидка очень хорошая была, вот и воспользовалась моментом. Считаю, что такой подарок говорит о хорошем вкусе. Да и именинница была очень рада, она любит фарфоровую посуду
Re: Подарок директору
мы вот тоже над подарком для шефа думали недавно, по итогу, перебрав не мало вариантов, выбрали подарить ему отпуск, заказали экскурсии заранее, а так же лучший санаторий подобрали тут https://www.putevka.com/krasnodar/anapa/bfo , шеф был в восторге от такого подарка и за пару лет отдохнул наконец-то
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