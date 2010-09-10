Подарок директору

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Подарок директору

Сообщение Хойя » 29 фев 2020, 08:25

Доброго всем дня! Мне нужен совет - что подарить директору на день рождения? А то я работаю главным бухгалтером и как-то так повелось, что дарим всем коллективом подарок, и я от себя лично еще. Что придумать? Уже ничего в голову не идет
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Подарок директору

Сообщение Raduznaya » 29 фев 2020, 09:04

Мне кажется, подойдет что-то из канцтоваров. Ручку купить дорогую, хорошую. Или органайзер на стол. В общем, что-то такое, что пригодится в работе
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Подарок директору

Сообщение Пантерка » 29 фев 2020, 09:34

Мне кажется, что все эти ручки, блокноты и тому подобное - это такая банальщина. Такой подарок воспринимается примерно так: мне лениво было что-то искать и подбирать, так что я купила что под руку подвернулось чтобы отвязаться. Не думаю, что стоит дарить такие вещи директору. Может вместо этого лучше бокал для виски с гравировкой заказать: https://chto-podarite.ru/bokal-dlya-vis ... avirovkoj/ ?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Подарок директору

Сообщение Holly » 29 фев 2020, 10:04

Я на прошлый день рождения подарила директору картину в кабинет. Он был очень доволен таким подарком. И мне теперь приятно каждый раз, когда я к нему в кабинет захожу и ее вижу
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Подарок директору

Сообщение Kirill23 » 05 мар 2020, 17:56

вот всегда сложно сделать подарок именно выше стоящим должностям!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Подарок директору

Сообщение Fillana » 20 июл 2020, 10:13

Так и есть. Потому что существует множество условностей - чтобы подарок не был слишком дешевым, не был слишком личным ну и так далее. Ох как я помучилась в прошлом месяце, когда ломала голову, что подарить своей директрисе. Ладно вот вспомнила, что она очень любит сладкое, вот и купила ей вот такую ажурную фарфоровую конфетницу Гжель - https://farfor-classic.ru/shop/farfor/o ... spis_5288/. Как вам?:) В добавок в магазине скидка очень хорошая была, вот и воспользовалась моментом. Считаю, что такой подарок говорит о хорошем вкусе. Да и именинница была очень рада, она любит фарфоровую посуду
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Подарок директору

Сообщение Alisik » 24 июл 2020, 08:16

мы вот тоже над подарком для шефа думали недавно, по итогу, перебрав не мало вариантов, выбрали подарить ему отпуск, заказали экскурсии заранее, а так же лучший санаторий подобрали тут https://www.putevka.com/krasnodar/anapa/bfo , шеф был в восторге от такого подарка и за пару лет отдохнул наконец-то
Вернуться к началу
Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Подарок директору

Сообщение Mukoll » Сегодня, 16:09

Я думаю, вам стоит заглянуть на https://sterva.mobi , там есть много классных идей, к примеру, об актуальных подарках. Ведь хорошие аксессуары никогда не выйдут из моды, согласитесь. Вот мне кажется, что вам стоит обратить на них внимание. Все же, каждый однозначно оценить такой шаг со стороны внимательного коллеги. Это показатель вашего вкуса и манер ;)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя