Подарок директору
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Подарок директору
Доброго всем дня! Мне нужен совет - что подарить директору на день рождения? А то я работаю главным бухгалтером и как-то так повелось, что дарим всем коллективом подарок, и я от себя лично еще. Что придумать? Уже ничего в голову не идет
Re: Подарок директору
Мне кажется, подойдет что-то из канцтоваров. Ручку купить дорогую, хорошую. Или органайзер на стол. В общем, что-то такое, что пригодится в работе
Re: Подарок директору
Мне кажется, что все эти ручки, блокноты и тому подобное - это такая банальщина. Такой подарок воспринимается примерно так: мне лениво было что-то искать и подбирать, так что я купила что под руку подвернулось чтобы отвязаться. Не думаю, что стоит дарить такие вещи директору. Может вместо этого лучше бокал для виски с гравировкой заказать: https://chto-podarite.ru/bokal-dlya-vis ... avirovkoj/ ?
Re: Подарок директору
Я на прошлый день рождения подарила директору картину в кабинет. Он был очень доволен таким подарком. И мне теперь приятно каждый раз, когда я к нему в кабинет захожу и ее вижу
Re: Подарок директору
вот всегда сложно сделать подарок именно выше стоящим должностям!
Re: Подарок директору
Так и есть. Потому что существует множество условностей - чтобы подарок не был слишком дешевым, не был слишком личным ну и так далее. Ох как я помучилась в прошлом месяце, когда ломала голову, что подарить своей директрисе. Ладно вот вспомнила, что она очень любит сладкое, вот и купила ей вот такую ажурную фарфоровую конфетницу Гжель - https://farfor-classic.ru/shop/farfor/o ... spis_5288/. Как вам?:) В добавок в магазине скидка очень хорошая была, вот и воспользовалась моментом. Считаю, что такой подарок говорит о хорошем вкусе. Да и именинница была очень рада, она любит фарфоровую посуду
Re: Подарок директору
мы вот тоже над подарком для шефа думали недавно, по итогу, перебрав не мало вариантов, выбрали подарить ему отпуск, заказали экскурсии заранее, а так же лучший санаторий подобрали тут https://www.putevka.com/krasnodar/anapa/bfo , шеф был в восторге от такого подарка и за пару лет отдохнул наконец-то
Re: Подарок директору
Я думаю, вам стоит заглянуть на https://sterva.mobi , там есть много классных идей, к примеру, об актуальных подарках. Ведь хорошие аксессуары никогда не выйдут из моды, согласитесь. Вот мне кажется, что вам стоит обратить на них внимание. Все же, каждый однозначно оценить такой шаг со стороны внимательного коллеги. Это показатель вашего вкуса и манер
Re: Подарок директору
Подарите директору картину, чтобы он её повесил в своём кабинете и глядя на неё вспоминал того, кто ему подарил эту картину). Главное это правильно подобрать сюжет, который создаст о вас положительные впечатления. Поинтересуйтесь о том, какой вкус у вашего шефа и в соответствии с этим выберете картину, к примеру тут https://yapicasso.com.ua/kartiny-po-nom ... iny-30-40/ При выборе картины советую обратить внимание на следующие моменты: размер/количество/форма холста, сюжет и стиль, место будущего размещения.
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