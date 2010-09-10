Репетитор
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Репетитор
Есть проверенный ресурс на котором можно подобрать репетитора для подготовки к ЕГЭ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Репетитор
Да, есть такой и найти репетитора для подготовки к ЕГЭ вы можете на сервисе 7hands. Мы там для своего сына подобрали сильного педагога со стажем. Женщина уже на пенсии, но таким способом подрабатывает, приятная в общении, внимательная и стоимость за ее услуги приемлемые. На этом ресурсе вы сами можете подобрать репетитора учитывая свои требования, анкет достаточное количество и выбрать будет из кого.
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