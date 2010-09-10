Репетитор

Обсуждение сферы образования нашего города.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Репетитор

Сообщение Яно4ка » 02 мар 2020, 14:52

Есть проверенный ресурс на котором можно подобрать репетитора для подготовки к ЕГЭ?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Репетитор

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 23:55

Да, есть такой и найти репетитора для подготовки к ЕГЭ вы можете на сервисе 7hands. Мы там для своего сына подобрали сильного педагога со стажем. Женщина уже на пенсии, но таким способом подрабатывает, приятная в общении, внимательная и стоимость за ее услуги приемлемые. На этом ресурсе вы сами можете подобрать репетитора учитывая свои требования, анкет достаточное количество и выбрать будет из кого.
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