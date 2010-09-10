Кто-то учил английский в Ирландии? Это возможно?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Кто-то учил английский в Ирландии? Это возможно?

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:14

Кто-то отдыхал в Ирландии? Мы семьей собираемся на несколько месяцев, вот такой вопрос возник, а атм можно выучить английский язык? Детям нужно обучиться языку.
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