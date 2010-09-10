Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:14

Кто-то отдыхал в Ирландии? Мы семьей собираемся на несколько месяцев, вот такой вопрос возник, а атм можно выучить английский язык? Детям нужно обучиться языку.