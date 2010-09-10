Кто-то учил английский в Ирландии? Это возможно?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Кто-то учил английский в Ирландии? Это возможно?

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 мар 2020, 11:14

Кто-то отдыхал в Ирландии? Мы семьей собираемся на несколько месяцев, вот такой вопрос возник, а атм можно выучить английский язык? Детям нужно обучиться языку.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Кто-то учил английский в Ирландии? Это возможно?

Сообщение Наташа Швец » 26 мар 2020, 16:03

Мы не первый раз отправляем ребенка в лагеря в Ирландии, чтобы он мог не только отдохнуть, но и познать другие страны и языки. Обучение английскому в ирландии действительно, эффективный способ научиться разговорному и письменному языку. В таких лагерях собирается дети, со всего мира, это настолько впечатляюще и запоминающие, что дети с удовольствием проводят там время. Вот и на этот август взяли путевку в Дублин, должно быть круто и результативно.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Кто-то учил английский в Ирландии? Это возможно?

Сообщение allenatore » Сегодня, 13:10

В одной из языковых школ Дублина работает знакомая, учит эмигрантов английскому языку. Больше всего бразильцев, есть также индусы, и, как ни странно, итальянцы. Жизнь достаточно дорогая (по нашим меркам), но дешевле, чем в соседней Великобритании.
ленивый котэ ))
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