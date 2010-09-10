Сообщение allenatore » Сегодня, 13:10

В одной из языковых школ Дублина работает знакомая, учит эмигрантов английскому языку. Больше всего бразильцев, есть также индусы, и, как ни странно, итальянцы. Жизнь достаточно дорогая (по нашим меркам), но дешевле, чем в соседней Великобритании.

ленивый котэ ))