mostbet зеркало

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

mostbet зеркало

Сообщение sasha@vera » 05 мар 2020, 20:51

Привет, ребят...Кто пользуется mostbet зеркалом https://mostbet-original.ru/ - оно реально работает как часы, перебоев нет? Я зашел раз - регнулся, потом - второй, посмотрел - мне бонусы зачислили. В общем, сегодня - день третий, пока все исправно...Но как дальше то, не блокнут?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: mostbet зеркало

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 19:47

Не знаю, этим зеркалом я вообще не пользовался) Я просто на другой букмекерской конторе ставлю, а если быть точнее на Фаворит. И кстати я зеркало тоже быстро нашел https://superbet.guru/bk-favorit-mirror/ с поиском у меня никаких проблем не было. Так что если надо зеркало для БК Фаворит, то вы знаете каким пользоваться)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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