Эхолот Практик
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 июл 2019, 20:53
Эхолот Практик
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Так называемые «слепые зоны» часто становятся причиной аварий на дорогах. Многим водителям знакома ситуация, когда из соседнего ряда появляется автомобиль, хотя в зеркалах его не видно. Это и есть опасный эффект слепой зоны. Системы контроля слепых зон предустанавливают только на дорогих авто, однако, подобная система активной безопасности должна быть доступна каждому автомобилисту. И теперь это возможно, благодаря СКСЗ от компании Carsanbo! - http://fedorovkarb.ru
Так называемые «слепые зоны» часто становятся причиной аварий на дорогах. Многим водителям знакома ситуация, когда из соседнего ряда появляется автомобиль, хотя в зеркалах его не видно. Это и есть опасный эффект слепой зоны. Системы контроля слепых зон предустанавливают только на дорогих авто, однако, подобная система активной безопасности должна быть доступна каждому автомобилисту. И теперь это возможно, благодаря СКСЗ от компании Carsanbo! - http://fedorovkarb.ru
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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