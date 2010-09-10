Эхолот Практик

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Vincentmab
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 20:53

Эхолот Практик

Сообщение Vincentmab » Вчера, 22:43

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Так называемые «слепые зоны» часто становятся причиной аварий на дорогах. Многим водителям знакома ситуация, когда из соседнего ряда появляется автомобиль, хотя в зеркалах его не видно. Это и есть опасный эффект слепой зоны. Системы контроля слепых зон предустанавливают только на дорогих авто, однако, подобная система активной безопасности должна быть доступна каждому автомобилисту. И теперь это возможно, благодаря СКСЗ от компании Carsanbo! - http://fedorovkarb.ru
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