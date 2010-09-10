Дачный сезон
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Дачный сезон
Скоро уже начнется дачный сезон. Родители любят ковыряться в городе. Хочу им купить хорошую обувь, чтобы им комфортно было работать в огороде. Что посоветуете?
Re: Дачный сезон
Молодцы какие, что заботитесь о родителях. Хорошая и удобная обувь для работы на даче очень нужна. Поэтому можете купить что-нибудь из продукции компании crocs https://pike.ru/crocs/ особое внимание уделить сабо. Для дачи самое то мне кажется. НА любой поверхности в них хорошо ходить и они не впитывают влагу.
Re: Дачный сезон
Симпатичная какая обувь. Прочитал про сабо и мне они очень приглянулись. В них и просто погулять по пляжу будет галечному хорошо. Может куплю себе такие.
Re: Дачный сезон
А мне шлёпанцы приглянулись. Очень прям шикарный дизайн. Надо будет посмотреть сколько они стоят в других магазинах. Может, где акция есть или скидки.
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