Дачный сезон

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Дачный сезон

Сообщение Sotas » Сегодня, 16:00

Скоро уже начнется дачный сезон. Родители любят ковыряться в городе. Хочу им купить хорошую обувь, чтобы им комфортно было работать в огороде. Что посоветуете?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Дачный сезон

Сообщение Lionel » Сегодня, 17:02

Молодцы какие, что заботитесь о родителях. Хорошая и удобная обувь для работы на даче очень нужна. Поэтому можете купить что-нибудь из продукции компании crocs https://pike.ru/crocs/ особое внимание уделить сабо. Для дачи самое то мне кажется. НА любой поверхности в них хорошо ходить и они не впитывают влагу.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Дачный сезон

Сообщение Níell » Сегодня, 17:39

Симпатичная какая обувь. Прочитал про сабо и мне они очень приглянулись. В них и просто погулять по пляжу будет галечному хорошо. Может куплю себе такие.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Дачный сезон

Сообщение Venik » Сегодня, 17:58

А мне шлёпанцы приглянулись. Очень прям шикарный дизайн. Надо будет посмотреть сколько они стоят в других магазинах. Может, где акция есть или скидки.
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