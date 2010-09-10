Шары как украшение.
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Шары как украшение.
Ребят, помогите вот с каким вопросом. Думаем стоит ли заказывать кучу воздушных шаров на мероприятие, где будет много детишек, или же не стоит,вдруг они всё по лопают и кердык придёт шарам?
Re: Шары как украшение.
Ну конечно же стоит, да дети могут много чего натворить, но тем не менее на свадьбу же их берут, и ничего)) Есть в общем уникальное оформление свадьбы перламутровыми шарами по закупочной цене на сайте, так что берите и не думайте.
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