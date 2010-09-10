Шары как украшение.

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Шары как украшение.

Сообщение Сплинтер » 06 мар 2020, 21:16

Ребят, помогите вот с каким вопросом. Думаем стоит ли заказывать кучу воздушных шаров на мероприятие, где будет много детишек, или же не стоит,вдруг они всё по лопают и кердык придёт шарам?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Шары как украшение.

Сообщение Аскольд » Вчера, 19:05

Ну конечно же стоит, да дети могут много чего натворить, но тем не менее на свадьбу же их берут, и ничего)) Есть в общем уникальное оформление свадьбы перламутровыми шарами по закупочной цене на сайте, так что берите и не думайте. :D
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