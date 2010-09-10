Сообщение Сплинтер » 06 мар 2020, 21:16

Ребят, помогите вот с каким вопросом. Думаем стоит ли заказывать кучу воздушных шаров на мероприятие, где будет много детишек, или же не стоит,вдруг они всё по лопают и кердык придёт шарам?