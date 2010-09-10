Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Эффект Кориолиса возникает, когда объект приближается или удаляется от оси Земли.
В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.
Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.
Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.
А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.
По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.
https://youtu.be/OZIB_leg75Q
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.
Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:
Э = Vz • Vr
Где Vz - Орбитальная скорость Земли.
Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.
https://bigenc.ru/geology/text/v/2335654
Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.
По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.
На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.
Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток. https://bigenc.ru/physics/text/3199621
На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.
А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.
С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.
Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.
https://www.google.com/amp/s/news.mail. ... /35211141/
Есть и такая версия возникновения землетрясений:
Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.
Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.
А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений. https://studfile.net/preview/5787600/
Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.
https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
Тайны орбиты Луны.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что:
1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.
2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?
а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.
б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.
в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.
г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу. http://regul238_f27w5b.radius-host.net/ ... a-luna.gif
https://ru.qwe.wiki/wiki/Orbit_of_the_Moon
Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.
И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио.
https://bigenc.ru/physics/text/3271166 https://bigenc.ru/physics/text/4160779
Новая теория рекордного суперлуния.
Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.
Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.
Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.
Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.
Критика старой теории рекордного суперлуния.
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны. https://images.app.goo.gl/Noz226UwbgV9iFVKA
Возникают вопросы:
1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.
2. Какая сила вращает орбиту Луны.
3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой. https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.
5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние. https://images.app.goo.gl/kxPK8uaQjeE4xLdv6
Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Календарь рекордных суперлуний.
https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
3 Декабря 2017, Воскресенье
2 Января 2018, Вторник
21 Января 2019, Понедельник
19 Февраля 2019, Вторник
Продолжение: «Механизм терморегуляции Земли».
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15
Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь
Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.
(Нанотехнологическое общество России).
Французский морской форум.
http://forummarine.forumactif.com/t9357 ... e-la-terre
Английский форум."Погода/Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0
В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.
Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.
Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.
А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.
По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.
https://youtu.be/OZIB_leg75Q
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.
Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:
Э = Vz • Vr
Где Vz - Орбитальная скорость Земли.
Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.
https://bigenc.ru/geology/text/v/2335654
Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.
По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.
На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.
Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток. https://bigenc.ru/physics/text/3199621
На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.
А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.
С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.
Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.
https://www.google.com/amp/s/news.mail. ... /35211141/
Есть и такая версия возникновения землетрясений:
Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.
Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.
А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений. https://studfile.net/preview/5787600/
Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.
https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
Тайны орбиты Луны.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что:
1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.
2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?
а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.
б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.
в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.
г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу. http://regul238_f27w5b.radius-host.net/ ... a-luna.gif
https://ru.qwe.wiki/wiki/Orbit_of_the_Moon
Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.
И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио.
https://bigenc.ru/physics/text/3271166 https://bigenc.ru/physics/text/4160779
Новая теория рекордного суперлуния.
Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.
Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.
Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.
Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.
Критика старой теории рекордного суперлуния.
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны. https://images.app.goo.gl/Noz226UwbgV9iFVKA
Возникают вопросы:
1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.
2. Какая сила вращает орбиту Луны.
3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой. https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.
5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние. https://images.app.goo.gl/kxPK8uaQjeE4xLdv6
Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Календарь рекордных суперлуний.
https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
3 Декабря 2017, Воскресенье
2 Января 2018, Вторник
21 Января 2019, Понедельник
19 Февраля 2019, Вторник
Продолжение: «Механизм терморегуляции Земли».
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15
Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь
Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.
(Нанотехнологическое общество России).
Французский морской форум.
http://forummarine.forumactif.com/t9357 ... e-la-terre
Английский форум."Погода/Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0
Если лошадь сдохла, слезь
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