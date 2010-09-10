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Cumadin Гость RZN.info Сообщения: 39 Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58 Откуда: Россия Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём? Цитата Сообщение Cumadin » Вчера, 16:51

В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.

Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.

Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.

А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.

По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.

Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость.



Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.

Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.

https://youtu.be/OZIB_leg75Q

Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.

Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:

Э = Vz • Vr

Где Vz - Орбитальная скорость Земли.

Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.

https://bigenc.ru/geology/text/v/2335654



Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.

Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.

По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.

На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.

Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток.



На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.

А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.

С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.

Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.

https://www.google.com/amp/s/news.mail. ... /35211141/



Есть и такая версия возникновения землетрясений:

Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.

Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.

А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений.

Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.

https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc



Тайны орбиты Луны.



Из выше сказанного можно сделать вывод, что:

1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.

2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?

а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.

б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.

в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.

г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу.

https://ru.qwe.wiki/wiki/Orbit_of_the_Moon

Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.

И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио.

https://bigenc.ru/physics/text/4160779



Новая теория рекордного суперлуния.



Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.

Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.

Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.

Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.



Критика старой теории рекордного суперлуния.

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны.

Возникают вопросы:

1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.

2. Какая сила вращает орбиту Луны.

3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой.

4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.

5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние.



Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon

Календарь рекордных суперлуний.

https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/

3 Декабря 2017, Воскресенье

2 Января 2018, Вторник

21 Января 2019, Понедельник

19 Февраля 2019, Вторник



Продолжение: «Механизм терморегуляции Земли».

Форум Академгородка Новосибирск. Наука.

Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15

Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь

Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.

(Нанотехнологическое общество России).

Французский морской форум.

http://forummarine.forumactif.com/t9357 ... e-la-terre

Английский форум."Погода/Науки о Земле" Эффект Кориолиса возникает, когда объект приближается или удаляется от оси Земли.В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:Э = Vz • VrГде Vz - Орбитальная скорость Земли.Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток. https://bigenc.ru/physics/text/3199621 На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.Есть и такая версия возникновения землетрясений:Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений. https://studfile.net/preview/5787600/ Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.Тайны орбиты Луны.Из выше сказанного можно сделать вывод, что:1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу. http://regul238_f27w5b.radius-host.net/ ... a-luna.gif Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио. https://bigenc.ru/physics/text/3271166 https://bigenc.ru/physics/text/4160779Новая теория рекордного суперлуния.Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.Критика старой теории рекордного суперлуния.Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны. https://images.app.goo.gl/Noz226UwbgV9iFVKA Возникают вопросы:1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.2. Какая сила вращает орбиту Луны.3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой. https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/ 4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние. https://images.app.goo.gl/kxPK8uaQjeE4xLdv6 Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.Календарь рекордных суперлуний.3 Декабря 2017, Воскресенье2 Января 2018, Вторник21 Января 2019, Понедельник19 Февраля 2019, ВторникПродолжение: «Механизм терморегуляции Земли».Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578 Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. ИюньНаучный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.(Нанотехнологическое общество России).Французский морской форум.Английский форум."Погода/Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0 Если лошадь сдохла, слезь Вернуться к началу

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