Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Эффект Кориолиса возникает, когда объект приближается или удаляется от оси Земли.
В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.
Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.
Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.
А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.
По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.
https://youtu.be/OZIB_leg75Q
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.
Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:
Э = Vz • Vr
Где Vz - Орбитальная скорость Земли.
Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.
https://bigenc.ru/geology/text/v/2335654
Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.
По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.
На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.
Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток. https://bigenc.ru/physics/text/3199621
На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.
А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.
С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.
Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.
https://www.google.com/amp/s/news.mail. ... /35211141/
Есть и такая версия возникновения землетрясений:
Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.
Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.
А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений. https://studfile.net/preview/5787600/
Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.
https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
Тайны орбиты Луны.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что:
1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.
2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?
а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.
б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.
в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.
г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу. http://regul238_f27w5b.radius-host.net/ ... a-luna.gif
https://ru.qwe.wiki/wiki/Orbit_of_the_Moon
Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.
И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио.
https://bigenc.ru/physics/text/3271166 https://bigenc.ru/physics/text/4160779
Новая теория рекордного суперлуния.
Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.
Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.
Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.
Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.
Критика старой теории рекордного суперлуния.
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны. https://images.app.goo.gl/Noz226UwbgV9iFVKA
Возникают вопросы:
1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.
2. Какая сила вращает орбиту Луны.
3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой. https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.
5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние. https://images.app.goo.gl/kxPK8uaQjeE4xLdv6
Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Календарь рекордных суперлуний.
https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
3 Декабря 2017, Воскресенье
2 Января 2018, Вторник
21 Января 2019, Понедельник
19 Февраля 2019, Вторник
Продолжение: «Механизм терморегуляции Земли».
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15
Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь
Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.
(Нанотехнологическое общество России).
Французский морской форум.
http://forummarine.forumactif.com/t9357 ... e-la-terre
Английский форум."Погода/Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0
В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.
Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.
Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.
А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.
По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.
https://youtu.be/OZIB_leg75Q
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.
Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:
Э = Vz • Vr
Где Vz - Орбитальная скорость Земли.
Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.
https://bigenc.ru/geology/text/v/2335654
Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.
По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.
На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.
Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток. https://bigenc.ru/physics/text/3199621
На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.
А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.
С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.
Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.
https://www.google.com/amp/s/news.mail. ... /35211141/
Есть и такая версия возникновения землетрясений:
Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.
Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.
А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений. https://studfile.net/preview/5787600/
Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.
https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
Тайны орбиты Луны.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что:
1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.
2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?
а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.
б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.
в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.
г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу. http://regul238_f27w5b.radius-host.net/ ... a-luna.gif
https://ru.qwe.wiki/wiki/Orbit_of_the_Moon
Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.
И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио.
https://bigenc.ru/physics/text/3271166 https://bigenc.ru/physics/text/4160779
Новая теория рекордного суперлуния.
Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.
Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.
Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.
Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.
Критика старой теории рекордного суперлуния.
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны. https://images.app.goo.gl/Noz226UwbgV9iFVKA
Возникают вопросы:
1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.
2. Какая сила вращает орбиту Луны.
3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой. https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.
5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние. https://images.app.goo.gl/kxPK8uaQjeE4xLdv6
Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Календарь рекордных суперлуний.
https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
3 Декабря 2017, Воскресенье
2 Января 2018, Вторник
21 Января 2019, Понедельник
19 Февраля 2019, Вторник
Продолжение: «Механизм терморегуляции Земли».
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15
Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь
Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.
(Нанотехнологическое общество России).
Французский морской форум.
http://forummarine.forumactif.com/t9357 ... e-la-terre
Английский форум."Погода/Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
https://images.app.goo.gl/EC2iXou7XDLBWMB66
На анимации показано, орбитальное движение спутника Юпитера Ио, со скоростью 17 км/с, благодаря чему образуется эллипс Ио.
В тоже время, если смотреть на спутник Ио со стороны Солнца, можно заметить, и высокую осевую скорость вращения Ио, один оборот за 42 час. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Ио вдоль орбиты Юпитера, как гармошку, два раза в сутки. Этим можно объяснить, высокую геологическую активность Ио.
Осевая и орбитальная скорость спутника Ио, в 15 раз больше, чем осевая и орбитальная скорость Луны.
Орбитальная скорость Ио 17 км/с, а орбитальная скорость Луны 1 км/сек.
Осевая скорость Ио 1 оборот за 42 час, а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Расстояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же, как и у Луны.
Чем выше осевая и орбитальная скорость планет и спутников, тем больше нагревается магма планет и спутников, в частности, Юпитер, Церера, Энцелада.
На анимации показано, орбитальное движение спутника Юпитера Ио, со скоростью 17 км/с, благодаря чему образуется эллипс Ио.
В тоже время, если смотреть на спутник Ио со стороны Солнца, можно заметить, и высокую осевую скорость вращения Ио, один оборот за 42 час. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Ио вдоль орбиты Юпитера, как гармошку, два раза в сутки. Этим можно объяснить, высокую геологическую активность Ио.
Осевая и орбитальная скорость спутника Ио, в 15 раз больше, чем осевая и орбитальная скорость Луны.
Орбитальная скорость Ио 17 км/с, а орбитальная скорость Луны 1 км/сек.
Осевая скорость Ио 1 оборот за 42 час, а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Расстояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же, как и у Луны.
Чем выше осевая и орбитальная скорость планет и спутников, тем больше нагревается магма планет и спутников, в частности, Юпитер, Церера, Энцелада.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Галактический год — длится 250 миллионов земных лет. Солнце движется вокруг центра Галактики со скоростью 230 км/сек.
Галактическая Сила Кориолиса, учавствует в формировании эллипса Земли.
Когда Земля приближается и удаляется от центра Галактики, со скоростью 230 км/с., сила Кориолиса Галактики растягивает орбиту Земли вдоль орбиты Солнца, благодаря чему должна формироватся орбита Земли. Аналогичная Лунной.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year
Но, орбиты планет и комет не вытянуты вдоль орбиты Солнца, это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии. https://spaceworlds.ru/solnechnaya-sist ... lanet.html
https://m.habr.com/ru/post/411567/
Не могут объекты Солнечной системы бесконечно вращатся, вокруг центров.
Законы небесной механики, не всемогущи, и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один спутник планет, не обладает постоянным или временным спутником. Искусственные спутники Луны, по энерции, не смогут долго двигаться вокруг Луны, как искусственные спутники Земли.
Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть гипотезу.
1. Солнечная система является автономным объектом вселенной.
2. Солнечный свет, благодаря силе Кориолиса вращается вокруг Солнца.
3. Диаметр Солнечной системы зависит, от осевой скорости Солнца, и скорости света.
4. Солнечный свет трансформируется, в разные вещества.
5. Звездное небо, является аналогом атмосферы Земли.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
Галактическая Сила Кориолиса, учавствует в формировании эллипса Земли.
Когда Земля приближается и удаляется от центра Галактики, со скоростью 230 км/с., сила Кориолиса Галактики растягивает орбиту Земли вдоль орбиты Солнца, благодаря чему должна формироватся орбита Земли. Аналогичная Лунной.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year
Но, орбиты планет и комет не вытянуты вдоль орбиты Солнца, это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии. https://spaceworlds.ru/solnechnaya-sist ... lanet.html
https://m.habr.com/ru/post/411567/
Не могут объекты Солнечной системы бесконечно вращатся, вокруг центров.
Законы небесной механики, не всемогущи, и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один спутник планет, не обладает постоянным или временным спутником. Искусственные спутники Луны, по энерции, не смогут долго двигаться вокруг Луны, как искусственные спутники Земли.
Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть гипотезу.
1. Солнечная система является автономным объектом вселенной.
2. Солнечный свет, благодаря силе Кориолиса вращается вокруг Солнца.
3. Диаметр Солнечной системы зависит, от осевой скорости Солнца, и скорости света.
4. Солнечный свет трансформируется, в разные вещества.
5. Звездное небо, является аналогом атмосферы Земли.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
Если лошадь сдохла, слезь
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей