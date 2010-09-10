Сообщение Cumadin » 10 мар 2020, 16:13

На анимации показано, орбитальное движение спутника Юпитера Ио, со скоростью 17 км/с, благодаря чему образуется эллипс Ио.В тоже время, если смотреть на спутник Ио со стороны Солнца, можно заметить, и высокую осевую скорость вращения Ио, один оборот за 42 час. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Ио вдоль орбиты Юпитера, как гармошку, два раза в сутки. Этим можно объяснить, высокую геологическую активность Ио.Осевая и орбитальная скорость спутника Ио, в 15 раз больше, чем осевая и орбитальная скорость Луны.Орбитальная скорость Ио 17 км/с, а орбитальная скорость Луны 1 км/сек.Осевая скорость Ио 1 оборот за 42 час, а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.Расстояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же, как и у Луны.Чем выше осевая и орбитальная скорость планет и спутников, тем больше нагревается магма планет и спутников, в частности, Юпитер, Церера, Энцелада.