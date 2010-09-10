Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
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12 сообщений • Страница 1 из 1
Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Эффект Кориолиса возникает, когда объект приближается или удаляется от оси Земли.
В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.
Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.
Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.
А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.
По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.
https://youtu.be/OZIB_leg75Q
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.
Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:
Э = Vz • Vr
Где Vz - Орбитальная скорость Земли.
Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.
https://bigenc.ru/geology/text/v/2335654
Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.
По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.
На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.
Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток. https://bigenc.ru/physics/text/3199621
На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.
А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.
С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.
Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.
https://www.google.com/amp/s/news.mail. ... /35211141/
Есть и такая версия возникновения землетрясений:
Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.
Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.
А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений. https://studfile.net/preview/5787600/
Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.
https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
Тайны орбиты Луны.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что:
1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.
2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?
а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.
б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.
в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.
г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу. http://regul238_f27w5b.radius-host.net/ ... a-luna.gif
https://ru.qwe.wiki/wiki/Orbit_of_the_Moon
Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.
И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио.
https://bigenc.ru/physics/text/3271166 https://bigenc.ru/physics/text/4160779
Новая теория рекордного суперлуния.
Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.
Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.
Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.
Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.
Критика старой теории рекордного суперлуния.
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны. https://images.app.goo.gl/Noz226UwbgV9iFVKA
Возникают вопросы:
1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.
2. Какая сила вращает орбиту Луны.
3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой. https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.
5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние. https://images.app.goo.gl/kxPK8uaQjeE4xLdv6
Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Календарь рекордных суперлуний.
https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
3 Декабря 2017, Воскресенье
2 Января 2018, Вторник
21 Января 2019, Понедельник
19 Февраля 2019, Вторник
Продолжение: «Механизм терморегуляции Земли».
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15
Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь
Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.
(Нанотехнологическое общество России).
Французский морской форум.
http://forummarine.forumactif.com/t9357 ... e-la-terre
Английский форум."Погода/Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0
В то же время, когда объект, который движется по Земле, приближается или удаляется от оси Солнца, возникает солнечная сила Кориолиса.
Отклоняющая солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, гораздо сложнее.
Течение реки Волга, постоянно прижимается к западному берегу силой Кориолиса Земли.
А солнечная сила Кориолиса, из-за осевого и орбитального вращения Земли, прижимает течение реки Волга, то на западный берег, то на восточный два раза в сутки.
По этой причине, в морях и океанах образуются извилистые течения.
Сказанное, можно легко проверить, если вращать глобус вокруг оси и по орбите. Обвитый, вдоль экватора и меридиана полиэтиленовым шлангом, в котором движется жидкость. http://astrogalaxy1.narod.ru/astro016.html
Солнечная сила Кориолиса учавствует в формировании эллипса Луны.
Когда Луна в четвёртой фазе приближается к Солнцу со скоростью 1 км/сек, а во второй фазе удаляется от Солнца, солнечная сила Кориолиса растягивает орбиту Луны вдоль орбиты Земли, благодаря чему формируется эллипс Луны.
https://youtu.be/OZIB_leg75Q
Когда Луна находится в фазе новолуния и полнолуния, солнечная сила Кориолиса не влияет на орбиту Луны, т.к. в этих фазах Луна не приближается и не удаляется от Солнца.
Лунный эллипс математически можно выразить (но не вычислить) по следующей формуле:
Э = Vz • Vr
Где Vz - Орбитальная скорость Земли.
Vr - скорость приближения или удаления Луны от Солнца.
https://bigenc.ru/geology/text/v/2335654
Солнечная сила Кориолиса, также растягивает Землю вдоль орбиты Земли.
Та сторона Земли, которая находится на рассвете, из-за суточного вращения Земли приближается к Солнцу со скоростью 1600 км/ч, а та сторона Земли которая находится на закате, удаляется от Солнца со скоростью 1600 км/ч. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Землю вдоль орбиты Земли на несколько метров.
По этой причине, землетрясения, чаще происходят рано утром или под вечер.
На полуденную и полуночную сторону Земли солнечная сила Кориолиса не влияет, т.к. эти стороны не приближаются и не удаляются от Солнца.
Существование горбов Кориолиса, можно легко проверить, если через неподвижно установленый телескоп, наблюдать за геостацианарным спутником в течении суток. https://bigenc.ru/physics/text/3199621
На полуночной стороне Земли также образуется горб, благодаря повышению центробежной силы.
А на полуденной стороне Земли горб не образуется, и в полдень землетрясения возникают реже и слабее.
С удалением от экватора к полюсам, центробежная, солнечная сила кориолиса и землетрясения ослабевают.
Сейсмологи установили, что землетрясения чаще происходят ночью, чем днем.
https://www.google.com/amp/s/news.mail. ... /35211141/
Есть и такая версия возникновения землетрясений:
Магма выделяет газы, из-за которых в Земле повышается давление, и земная кора трескается изнутри. Некоторые трещины могут достигать и поверхности Земли.
Чередование нескольких толчков подряд можно объяснить тем, что трещина продолжает расти.
А солнечная сила Кориолиса, является пусковым механизмом землетрясений. https://studfile.net/preview/5787600/
Опираясь, на факт приближения и удаления луны от солнца, можно сконструировать безопорный движитель.
https://youtu.be/4_M-fBv5Xmc
Тайны орбиты Луны.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что:
1) Орбита Луны всегда вытянута вдоль орбиты Земли и не вращается против часовой стрелки, совершая один оборот за 8,8 лет.
2) Земля находится в центре эллипса Луны, а не в стороне, это можно легко проверить?
а) Измерив, время движения Луны, от новолуния до полнолуния, и от полнолуния до новолуния, это время должно быть равным.
б) Считается, что в перигелии, Луна на 50 тыс. км. ближе к Земле чем в афелии, почему визуально не наблюдается эта огромная разница.
в) Какая сила не даёт барицентру Земли и Луны находится в центре орбиты Луны.
г) Определить расстояние от Земли до Луны довольно трудно, т.к. барицентр, также движется по малому элипсу. http://regul238_f27w5b.radius-host.net/ ... a-luna.gif
https://ru.qwe.wiki/wiki/Orbit_of_the_Moon
Аналогично Луне, формируют свои орбиты все спутники и кольца планет.
И чем выше орбитальная скорость спутника, тем больше нагревается ядро спутника, в частности спутник Юпитера Ио.
https://bigenc.ru/physics/text/3271166 https://bigenc.ru/physics/text/4160779
Новая теория рекордного суперлуния.
Как мы знаем, длина лунного эллипса зависит, от орбитальной скорости Земли.
Зимой, ближе к перигелии, орбитальная скорость Земли повышается, благодаря чему увеличивается длина лунного эллипса. В тоже время, соответственно уменьшается высота Лунного эллипса, благодаря чему в фазе новолуния и полнолуния, Луна становится ближе к Земле.
Под новый год, когда Земля входит в фазу перигелии, орбитальная скорость Земли повышается. В фазе новолуния, орбитальная скорость Земли также повышается.
Во время совпадения перигелии Земли и новолуния, орбитальная скорость Земли достигает максимального значения, благодаря чему образуется рекордное суперлуние, повышается, частота землетрясений, высота приливов и волн убийц.
Критика старой теории рекордного суперлуния.
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, в результате вращения орбиты Луны. https://images.app.goo.gl/Noz226UwbgV9iFVKA
Возникают вопросы:
1. Почему вращение орбиты Луны, называют апсидальной прецессией, а не просто, вращением орбиты Луны.
2. Какая сила вращает орбиту Луны.
3. Почему, летом не образуется рекордное суперлуние, как и зимой. https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
4. В перигее, Луна находится в четвертой четверти и образует полумесяц.
5. Если, орбита Луны вытянется перпендикулярно орбите Земли, то в фазе полнолуния мы будем видеть суперлуние, а в новолунии, мы будем видеть микролуние. https://images.app.goo.gl/kxPK8uaQjeE4xLdv6
Английская Википедия скептически описывает теорию суперлуния.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Supermoon
Календарь рекордных суперлуний.
https://predicalendar.ru/wiki/moon/super-moon/
3 Декабря 2017, Воскресенье
2 Января 2018, Вторник
21 Января 2019, Понедельник
19 Февраля 2019, Вторник
Продолжение: «Механизм терморегуляции Земли».
Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Фopумы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
http://forum.unn.ru/viewtopic.php?f=39& ... 8ca205ab15
Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале “Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь
Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.
(Нанотехнологическое общество России).
Французский морской форум.
http://forummarine.forumactif.com/t9357 ... e-la-terre
Английский форум."Погода/Науки о Земле" https://www.wxforum.net/index.php?topic=35094.0
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
https://images.app.goo.gl/EC2iXou7XDLBWMB66
На анимации показано, орбитальное движение спутника Юпитера Ио, со скоростью 17 км/с, благодаря чему образуется эллипс Ио.
В тоже время, если смотреть на спутник Ио со стороны Солнца, можно заметить, и высокую осевую скорость вращения Ио, один оборот за 42 час. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Ио вдоль орбиты Юпитера, как гармошку, два раза в сутки. Этим можно объяснить, высокую геологическую активность Ио.
Осевая и орбитальная скорость спутника Ио, в 15 раз больше, чем осевая и орбитальная скорость Луны.
Орбитальная скорость Ио 17 км/с, а орбитальная скорость Луны 1 км/сек.
Осевая скорость Ио 1 оборот за 42 час, а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Расстояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же, как и у Луны.
Чем выше осевая и орбитальная скорость планет и спутников, тем больше нагревается магма планет и спутников, в частности, Юпитер, Церера, Энцелада.
На анимации показано, орбитальное движение спутника Юпитера Ио, со скоростью 17 км/с, благодаря чему образуется эллипс Ио.
В тоже время, если смотреть на спутник Ио со стороны Солнца, можно заметить, и высокую осевую скорость вращения Ио, один оборот за 42 час. Благодаря чему, солнечная сила Кориолиса, растягивает Ио вдоль орбиты Юпитера, как гармошку, два раза в сутки. Этим можно объяснить, высокую геологическую активность Ио.
Осевая и орбитальная скорость спутника Ио, в 15 раз больше, чем осевая и орбитальная скорость Луны.
Орбитальная скорость Ио 17 км/с, а орбитальная скорость Луны 1 км/сек.
Осевая скорость Ио 1 оборот за 42 час, а осевая скорость Луны 1 оборот в месяц.
Расстояние от Юпитера до Ио, температура поверхности и диаметр Ио такие же, как и у Луны.
Чем выше осевая и орбитальная скорость планет и спутников, тем больше нагревается магма планет и спутников, в частности, Юпитер, Церера, Энцелада.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Галактический год — длится 250 миллионов земных лет. Солнце движется вокруг центра Галактики со скоростью 230 км/сек.
Галактическая Сила Кориолиса, учавствует в формировании эллипса Земли.
Когда Земля приближается и удаляется от центра Галактики, со скоростью 230 км/с., сила Кориолиса Галактики растягивает орбиту Земли вдоль орбиты Солнца, благодаря чему должна формироватся орбита Земли. Аналогичная Лунной.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year
Но, орбиты планет и комет не вытянуты вдоль орбиты Солнца, это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии. https://spaceworlds.ru/solnechnaya-sist ... lanet.html
https://m.habr.com/ru/post/411567/
Не могут объекты Солнечной системы бесконечно вращатся, вокруг центров.
Законы небесной механики, не всемогущи, и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один спутник планет, не обладает постоянным или временным спутником. Искусственные спутники Луны, по энерции, не смогут долго двигаться вокруг Луны, как искусственные спутники Земли.
Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть гипотезу.
1. Солнечная система является автономным объектом вселенной.
2. Солнечный свет, благодаря силе Кориолиса вращается вокруг Солнца.
3. Диаметр Солнечной системы зависит, от осевой скорости Солнца, и скорости света.
4. Солнечный свет трансформируется, в разные вещества.
5. Звездное небо, является аналогом атмосферы Земли.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
Галактическая Сила Кориолиса, учавствует в формировании эллипса Земли.
Когда Земля приближается и удаляется от центра Галактики, со скоростью 230 км/с., сила Кориолиса Галактики растягивает орбиту Земли вдоль орбиты Солнца, благодаря чему должна формироватся орбита Земли. Аналогичная Лунной.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galactic_year
Но, орбиты планет и комет не вытянуты вдоль орбиты Солнца, это означает, что Солнце не вращается вокруг центра галактики, а находится в пространстве, в неподвижном состоянии. https://spaceworlds.ru/solnechnaya-sist ... lanet.html
https://m.habr.com/ru/post/411567/
Не могут объекты Солнечной системы бесконечно вращатся, вокруг центров.
Законы небесной механики, не всемогущи, и они ограничены задачей трех тел. Вокруг Солнца вращается Земля, вокруг Земли вращается Луна, а вокруг Луны ничего не вращается.
Ни один спутник планет, не обладает постоянным или временным спутником. Искусственные спутники Луны, по энерции, не смогут долго двигаться вокруг Луны, как искусственные спутники Земли.
Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть гипотезу.
1. Солнечная система является автономным объектом вселенной.
2. Солнечный свет, благодаря силе Кориолиса вращается вокруг Солнца.
3. Диаметр Солнечной системы зависит, от осевой скорости Солнца, и скорости света.
4. Солнечный свет трансформируется, в разные вещества.
5. Звездное небо, является аналогом атмосферы Земли.
"Законы природы универсальны." Лао-цзы.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
И самый главный вопрос, почему спутники планет не обладают спутниками, а малые планеты - астероиды, обладают спутниками. Несмотря на то, что астероиды намного меньше спутников планет. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Minor-planet_moon
Теория эволюции Вселенной, не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики. http://www.ponjatija.ru/node/938
В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца, в одной плоскости.
Вокруг центра галактики, звезды вращаются в нескольких плоскостях. А это противоречит законам механики.
В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики, солнечная система не нуждается.
Теория эволюции Вселенной, не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики.
Теория эволюции Вселенной, не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики. http://www.ponjatija.ru/node/938
В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца, в одной плоскости.
Вокруг центра галактики, звезды вращаются в нескольких плоскостях. А это противоречит законам механики.
В природе не бывает взаимосвязи без симбиоза, и в центре галактики, солнечная система не нуждается.
Теория эволюции Вселенной, не должна противоречить и выходить за рамки законов небесной механики.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Почему звёзда, которые находятся над полюсами галактики, не падают на ядро галактики.
1. Какая сила не даёт полюсной звезде упасть на центр галактики.
2. Где находится центр орбиты полюсных звёзд.
3. Вокруг чего вращаются эти звёзды.
4. Есть ли во Вселенной объекты, которые вращаются вокруг центра, без массивного ядра.
В Солнечной системе, планеты не смогут находится над северным или южным полюсом Солнца. Это противоречит законам небесной механики. http://www.astro.caltech.edu/ay1/Ay1_main.html
В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости. А звёзда вращаются вокруг центра галактики в нескольких плоскостях, а это противоречит законам небесной механики. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy
1. Какая сила не даёт полюсной звезде упасть на центр галактики.
2. Где находится центр орбиты полюсных звёзд.
3. Вокруг чего вращаются эти звёзды.
4. Есть ли во Вселенной объекты, которые вращаются вокруг центра, без массивного ядра.
В Солнечной системе, планеты не смогут находится над северным или южным полюсом Солнца. Это противоречит законам небесной механики. http://www.astro.caltech.edu/ay1/Ay1_main.html
В Солнечной системе все восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости. А звёзда вращаются вокруг центра галактики в нескольких плоскостях, а это противоречит законам небесной механики. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Galaxy
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ Vl/Vz= 28/365 =0,076
----------------
Где Vl - Орбитальная скорость Луны, один оборот за - 28 дней.
Vz - Орбитальная скорость Земли, один оборот за - 365 дней.
*******************************
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,074
----------------
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107 000 км /час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000
--------------
Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3680 км/час.
Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000км.
-------
Эксцентриситет орбиты Луны меняется, от 0,026 до 0,077.
На эксцентриситет влияет, и либрация спутников планет.
E ≈ Vl/Vz= 28/365 =0,076
----------------
Где Vl - Орбитальная скорость Луны, один оборот за - 28 дней.
Vz - Орбитальная скорость Земли, один оборот за - 365 дней.
*******************************
Эксцентриситет орбиты Луны можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vz/Sz) / (Vl/Sl) = 0,00071 /0,0095 = 0,074
----------------
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107 000 км /час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000
--------------
Где Vl - Орбитальная скорость Луны - 3680 км/час.
Sl - Расстояние от Земли до Луны 384 000км.
-------
Эксцентриситет орбиты Луны меняется, от 0,026 до 0,077.
На эксцентриситет влияет, и либрация спутников планет.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Коэфицент геологической активности Меркурия можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vм/Sм) / (Vм/Rм) = 0,003/0,0045 = 0,66
----------------
Где Vм - Орбитальная скорость Меркурия - 174 000 км /час.
Sм - Расстояние от Солнца до Меркурия - 58 000 000 км.
------------------
Где Vм - Экваториальная скорость вращения Меркурия - 11 км /час.
Rм - Радиус Меркурия - 2400 км.
*************
Коэфицент геологической активности Венеры можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vв/Sв) / (Vв/Rв) = 0,0011/0,010 = 0,11
----------------
Где Vz - Орбитальная скорость Венеры - 126000 км /час.
Sz - Расстояние от Солнца до Венеры - 110 000 000 км.
------------------
Где Vz - Экваториальная скорость вращения Венеры - 6,52 км /час.
Rz - Радиус Венеры - 6000 км.
***************************
Коэфицент геологической активности Земли можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vz/Ss) / (Vl/Rz) = 0,00071/0,26 = 0,0027
----------------
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107 000 км /час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.
--------------
Где Vz - Экваториальная скорость вращения Земли - 1700 км /час.
Rz - Радиус Земли - 6500 км.
*******************************
Коэфицент геологической активности Юпитера можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vю/Sю) / (Vю/Rю) = 0,000061/0,64 = 0,000095
----------------
Где Vю - Орбитальная скорость Юпитера - 47052 км км /час.
Sю - Расстояние от Солнца до Юпитера - 770 000 000 км.
--------------
Где Vю - Экваториальная скорость вращения Юпитера - 45000 км /час.
Rю - Радиус Юпитера - 70 000 км.
E ≈ (Vм/Sм) / (Vм/Rм) = 0,003/0,0045 = 0,66
----------------
Где Vм - Орбитальная скорость Меркурия - 174 000 км /час.
Sм - Расстояние от Солнца до Меркурия - 58 000 000 км.
------------------
Где Vм - Экваториальная скорость вращения Меркурия - 11 км /час.
Rм - Радиус Меркурия - 2400 км.
*************
Коэфицент геологической активности Венеры можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vв/Sв) / (Vв/Rв) = 0,0011/0,010 = 0,11
----------------
Где Vz - Орбитальная скорость Венеры - 126000 км /час.
Sz - Расстояние от Солнца до Венеры - 110 000 000 км.
------------------
Где Vz - Экваториальная скорость вращения Венеры - 6,52 км /час.
Rz - Радиус Венеры - 6000 км.
***************************
Коэфицент геологической активности Земли можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vz/Ss) / (Vl/Rz) = 0,00071/0,26 = 0,0027
----------------
Где Vz - Орбитальная скорость Земли - 107 000 км /час.
Sz - Расстояние от Солнца до Земли - 150 000 000 км.
--------------
Где Vz - Экваториальная скорость вращения Земли - 1700 км /час.
Rz - Радиус Земли - 6500 км.
*******************************
Коэфицент геологической активности Юпитера можно вычислить по следующей формуле.
E ≈ (Vю/Sю) / (Vю/Rю) = 0,000061/0,64 = 0,000095
----------------
Где Vю - Орбитальная скорость Юпитера - 47052 км км /час.
Sю - Расстояние от Солнца до Юпитера - 770 000 000 км.
--------------
Где Vю - Экваториальная скорость вращения Юпитера - 45000 км /час.
Rю - Радиус Юпитера - 70 000 км.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Магмаворотная гипотеза о землетрясениях
Сообщество Российских учёных.
https://vk.com/rosuch
Вращаясь, кора Земли увлекает за собой магму, благодаря чему формируются десятки магмаворотов, которые движутся вдоль экватора вслед за корой с переменной скоростью, временами останавливаясь, аналогично циклонам и антициклонам.
Блокирующие антициклоны. http://meteoweb.ru/2018/phen20180730.php
Перед землетрясением магмаворот перестаёт двигаться, благодаря чему между магмаворотом и корой Земли повышается разряжение, из-за чего земная кора опускается вниз а магма поднимается верх. И как следствие, происходит столкновение земной коры и магмы.
Аналогичное явление природы происходит в морях и океанах, когда подо льдом вращается водоворот. https://images.app.goo.gl/3sRSRbVsEbWtMoVY6
Предвестники землетрясений:
1. Перед землетрясением, по периметру эпицентра повышается давление магмы, а в центре - понижается.
a) Если кора над магмаворотом мягкая, то кора опускается на магму, а если твердая, то магма врезается в кору. https://bigenc.ru/geology/text/2037208
2. Над эпицентром будущего землетрясения могут быть изменения геофизических полей (магнитного, электрического, гравитационного и др.).
http://mari-el.gov.ru/morki/semisola/Pa ... 820_2.aspx
Интенсивность землетрясений можно выразить по формуле A = v/h
v - скорость вращения магмаворота.
h - высота земной коры над магмаворотом.
Так же, магмавороты обладая свойствами гироскопа, прецессируя, отражают приливную волну, при столкновении которых образуются волны-убийцы.
Можно поставить опыт: если наполовину заполненный сосуд (ведро, кувшин, миксер) с вращающейся водой, вращать вокруг себя (по орбите).
Если жидкость в ведре вращается вправо, то ведро вокруг себя (по орбите) надо вращать влево.
Можно провести и такой опыт: вращать круглый сосуд с густой жидкостью.
Механизм извержения вулкана.
В жерле спящего вулкана находится остывающая пробка.
Перед извержением вулкана, остывшая пробка падает на ядро, благодаря чему просыпается вулкан. Пробку, может втянуть и магмаворот.
Траектория и скорость падения пробки зависит, от времени суток и конфигурации планет.
https://bugaga.ru/interesting/114673314 ... skaly.html https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%B0%D0%BD
Извержение вулкана может сопровождаться взрывом вулканических газов в результате самовоспламенения сжатого газа.
Взрыв может произойти и в результате контакта магмы с вулканическим газом, или от электрического разряда. https://www.msu.ru/science/main_themes/ ... amale.html
Магмавороты - один из механизмов терморегуляции Земли. Циклонический магмаворот представляет собой магматический вихрь, который выбрасывает магму на верх из центра Земли.
Антициклонический магмаворот, наоборот, втягивает магму из верхних слоев магмы и отправляет её к центру Земли. https://obrazovaka.ru/geografiya/ciklon ... utsya.html
Причина осевого вращения Земли - циклоны и антициклоны, которые движутся в направлении общего переноса воздуха, с запада на восток.
https://meteoinfo.ru/ugryumov/2926-ugryumov-perenos
Геологическая активность планет зависит от диаметра осевой и орбитальной скорости планет.
Геологически активными являются: Земля, Юпитер, Церера, Энцелада, Ио и др.
Геологическая активность Венеры и Меркурия, из-за медленного осевого вращения, крайне низкая. http://www.evgengusev.narod.ru/spb/zhirnov-2011.html
Не исключено, что солнечная активность - результат геологической активности Солнца, а солнечные пятна - воронки магмаворотов. https://www.spaceweatherlive.com/ru/pom ... yatna.html
На кору Земли, благодаря вращению Земли, действует центробежная сила, но из-за орбитального вращения Земли происходит колебание центробежной силы Земли, благодаря чему, происходит перемещение земной коры. Также не исключено, что с годами растёт объем и масса Земли.
Критика тектонической гипотезы о землетрясениях.
1. Почему землетрясения возникают как на стыке тектонических плит так и в центре плиты?
2. Утверждение о том, что в коре Земли накапливается тектоническое напряжение, вызывает сомнение. (Это легко проверить, поставив опыт).
3. Колебания от землетрясений передаются в виде сейсмических волн на расстояние более 10 тысяч км.
а) Тогда почему сейсмические волны не провоцируют землетрясения в других регионах Земли? https://www.bbc.com/russian/russia/2013 ... hes_moscow
б) Почему подземный ядерный взрыв не провоцирует землетрясения?
4. Литосферные плиты не могут обладать свойствами пружины или резины. https://youtu.be/3I_Eoo6XQ-U
5. Почему эпицентр имеет форму круга а не вытянут вдоль линии разлома?
6. Почему форшок и афтершок не образуются вдоль линии разлома?
7. Почему, чем дальше от гор и высоко в горах, вулканы и землетрясения менее активны?
8. Утверждение, что плиты движутся благодаря перепаду температуры в недрах Земли, вызывает сомнение.
9. Так же вызывает сомнение, что плиты могут тонуть в мантии планеты и достигают глубины внешнего ядра.
10. Если нижние литосферные плиты легко тонут в мантии Земли, то во время наползания плит, нижняя плита должна легко опуститься вниз.
11. Считается, что глубина залегания гипоцентра достигает 700 км. Возникают вопросы:
а) Как взаимодействуют плиты на такой глубине, если учесть, что толщина континентальной коры составляет около 30 км, а океанической 5 км?
б) Как работает механизм передачи энергии от очага к эпицентру на расстоянии 700 км?
в) Согласно магмаворотной теории о землетрясениях, диаметр эпицентра (плейстосейстовая обл.) зависит от диаметра магмаворота и достигает 100 км. а согласно тектонической теории о землетрясениях, диаметр эпицентра зависит от глубины залегания очага и должен составлять более 1000 км.
Чему будет равен диаметр эпицентра, если глубина залегания очага составляет 700 км? https://www.bbc.com/russian/russia/2013 ... hes_moscow
12. Можно провести несложный опыт, если в бассейне с водой двигать навстречу друг другу две резиновые или деревянные плиты.
Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Сообщество Российских учёных.
https://vk.com/rosuch
Вращаясь, кора Земли увлекает за собой магму, благодаря чему формируются десятки магмаворотов, которые движутся вдоль экватора вслед за корой с переменной скоростью, временами останавливаясь, аналогично циклонам и антициклонам.
Блокирующие антициклоны. http://meteoweb.ru/2018/phen20180730.php
Перед землетрясением магмаворот перестаёт двигаться, благодаря чему между магмаворотом и корой Земли повышается разряжение, из-за чего земная кора опускается вниз а магма поднимается верх. И как следствие, происходит столкновение земной коры и магмы.
Аналогичное явление природы происходит в морях и океанах, когда подо льдом вращается водоворот. https://images.app.goo.gl/3sRSRbVsEbWtMoVY6
Предвестники землетрясений:
1. Перед землетрясением, по периметру эпицентра повышается давление магмы, а в центре - понижается.
a) Если кора над магмаворотом мягкая, то кора опускается на магму, а если твердая, то магма врезается в кору. https://bigenc.ru/geology/text/2037208
2. Над эпицентром будущего землетрясения могут быть изменения геофизических полей (магнитного, электрического, гравитационного и др.).
http://mari-el.gov.ru/morki/semisola/Pa ... 820_2.aspx
Интенсивность землетрясений можно выразить по формуле A = v/h
v - скорость вращения магмаворота.
h - высота земной коры над магмаворотом.
Так же, магмавороты обладая свойствами гироскопа, прецессируя, отражают приливную волну, при столкновении которых образуются волны-убийцы.
Можно поставить опыт: если наполовину заполненный сосуд (ведро, кувшин, миксер) с вращающейся водой, вращать вокруг себя (по орбите).
Если жидкость в ведре вращается вправо, то ведро вокруг себя (по орбите) надо вращать влево.
Можно провести и такой опыт: вращать круглый сосуд с густой жидкостью.
Механизм извержения вулкана.
В жерле спящего вулкана находится остывающая пробка.
Перед извержением вулкана, остывшая пробка падает на ядро, благодаря чему просыпается вулкан. Пробку, может втянуть и магмаворот.
Траектория и скорость падения пробки зависит, от времени суток и конфигурации планет.
https://bugaga.ru/interesting/114673314 ... skaly.html https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%B0%D0%BD
Извержение вулкана может сопровождаться взрывом вулканических газов в результате самовоспламенения сжатого газа.
Взрыв может произойти и в результате контакта магмы с вулканическим газом, или от электрического разряда. https://www.msu.ru/science/main_themes/ ... amale.html
Магмавороты - один из механизмов терморегуляции Земли. Циклонический магмаворот представляет собой магматический вихрь, который выбрасывает магму на верх из центра Земли.
Антициклонический магмаворот, наоборот, втягивает магму из верхних слоев магмы и отправляет её к центру Земли. https://obrazovaka.ru/geografiya/ciklon ... utsya.html
Причина осевого вращения Земли - циклоны и антициклоны, которые движутся в направлении общего переноса воздуха, с запада на восток.
https://meteoinfo.ru/ugryumov/2926-ugryumov-perenos
Геологическая активность планет зависит от диаметра осевой и орбитальной скорости планет.
Геологически активными являются: Земля, Юпитер, Церера, Энцелада, Ио и др.
Геологическая активность Венеры и Меркурия, из-за медленного осевого вращения, крайне низкая. http://www.evgengusev.narod.ru/spb/zhirnov-2011.html
Не исключено, что солнечная активность - результат геологической активности Солнца, а солнечные пятна - воронки магмаворотов. https://www.spaceweatherlive.com/ru/pom ... yatna.html
На кору Земли, благодаря вращению Земли, действует центробежная сила, но из-за орбитального вращения Земли происходит колебание центробежной силы Земли, благодаря чему, происходит перемещение земной коры. Также не исключено, что с годами растёт объем и масса Земли.
Критика тектонической гипотезы о землетрясениях.
1. Почему землетрясения возникают как на стыке тектонических плит так и в центре плиты?
2. Утверждение о том, что в коре Земли накапливается тектоническое напряжение, вызывает сомнение. (Это легко проверить, поставив опыт).
3. Колебания от землетрясений передаются в виде сейсмических волн на расстояние более 10 тысяч км.
а) Тогда почему сейсмические волны не провоцируют землетрясения в других регионах Земли? https://www.bbc.com/russian/russia/2013 ... hes_moscow
б) Почему подземный ядерный взрыв не провоцирует землетрясения?
4. Литосферные плиты не могут обладать свойствами пружины или резины. https://youtu.be/3I_Eoo6XQ-U
5. Почему эпицентр имеет форму круга а не вытянут вдоль линии разлома?
6. Почему форшок и афтершок не образуются вдоль линии разлома?
7. Почему, чем дальше от гор и высоко в горах, вулканы и землетрясения менее активны?
8. Утверждение, что плиты движутся благодаря перепаду температуры в недрах Земли, вызывает сомнение.
9. Так же вызывает сомнение, что плиты могут тонуть в мантии планеты и достигают глубины внешнего ядра.
10. Если нижние литосферные плиты легко тонут в мантии Земли, то во время наползания плит, нижняя плита должна легко опуститься вниз.
11. Считается, что глубина залегания гипоцентра достигает 700 км. Возникают вопросы:
а) Как взаимодействуют плиты на такой глубине, если учесть, что толщина континентальной коры составляет около 30 км, а океанической 5 км?
б) Как работает механизм передачи энергии от очага к эпицентру на расстоянии 700 км?
в) Согласно магмаворотной теории о землетрясениях, диаметр эпицентра (плейстосейстовая обл.) зависит от диаметра магмаворота и достигает 100 км. а согласно тектонической теории о землетрясениях, диаметр эпицентра зависит от глубины залегания очага и должен составлять более 1000 км.
Чему будет равен диаметр эпицентра, если глубина залегания очага составляет 700 км? https://www.bbc.com/russian/russia/2013 ... hes_moscow
12. Можно провести несложный опыт, если в бассейне с водой двигать навстречу друг другу две резиновые или деревянные плиты.
Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Вращаясь, магмаворот всасывает из земной коры воздух. И как только соотношение вулканических газов и воздуха достигнет нужной пропорции, происходит взрыв, благодаря чему волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны.
https://youtu.be/YM7pLGt8OyU
После взрыва, в очаге землетрясения образуется пустота в которую устремляется магма, по этой причине возможен повторный толчок.
Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду.
https://youtu.be/UDLobrro2Ao https://youtu.be/zFdF6-qaPSA https://youtu.be/U7pNie2403A
После землетрясения, эпицентр опускается и уплотняется, благодаря чему приток воздуха через микрощели уменьшается, и очаг землетрясения стихает.
Интенсивность землетрясений можно выразить по следующей формуле: А = m/h.
Где, m - масса горючей смеси.
h - глубина залегания горючей смеси.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earthquake
Предвестники землетрясений:
1. Подземный гул, дрожь земли, изменение уровня грунтовых вод.
а) В эпицентре уровень грунтовых вод может понижаться, а по периметру эпицентра повышаться.
2. Над эпицентром будущего землетрясения могут быть изменения геофизических полей (магнитного, электрического, гравитационного и др).
3. Форшоки - проседания земной коры до основного землетрясения, из-за разрежения между земной корой и магмой.
4. Афтершоки - проседания земной коры после основного землетрясения.
5. Афтершоки возникают и после подземных атомных взрывов.
6. Одной из причин афтершока может быть, эффект падающей штукатурки с потолка. Когда с внутренней стороны земной коры, падает массивный кусок коры в сторону ядра.
Сталактиты https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stalactite
https://images.app.goo.gl/r5vbu3yMhya1c1pdA
https://youtu.be/YM7pLGt8OyU
После взрыва, в очаге землетрясения образуется пустота в которую устремляется магма, по этой причине возможен повторный толчок.
Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду.
https://youtu.be/UDLobrro2Ao https://youtu.be/zFdF6-qaPSA https://youtu.be/U7pNie2403A
После землетрясения, эпицентр опускается и уплотняется, благодаря чему приток воздуха через микрощели уменьшается, и очаг землетрясения стихает.
Интенсивность землетрясений можно выразить по следующей формуле: А = m/h.
Где, m - масса горючей смеси.
h - глубина залегания горючей смеси.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earthquake
Предвестники землетрясений:
1. Подземный гул, дрожь земли, изменение уровня грунтовых вод.
а) В эпицентре уровень грунтовых вод может понижаться, а по периметру эпицентра повышаться.
2. Над эпицентром будущего землетрясения могут быть изменения геофизических полей (магнитного, электрического, гравитационного и др).
3. Форшоки - проседания земной коры до основного землетрясения, из-за разрежения между земной корой и магмой.
4. Афтершоки - проседания земной коры после основного землетрясения.
5. Афтершоки возникают и после подземных атомных взрывов.
6. Одной из причин афтершока может быть, эффект падающей штукатурки с потолка. Когда с внутренней стороны земной коры, падает массивный кусок коры в сторону ядра.
Сталактиты https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stalactite
https://images.app.goo.gl/r5vbu3yMhya1c1pdA
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Независимо от того, где произошёл взрыв, на льду, во льду или подо льдом, сейсмическая волна будет перемещатся по воде.
Независимо от того, где находится очаг землетрясения, на коре, в коре или под корой Земли, сейсмическая волна будет двигаться по мантии.
В момент извержения вулкана, вулканическая гора прижимается к мантии, благодаря чему сейсмические волны от вулканическиой горы разбегаются в разные стороны.
Стратовулканы. https://uc.xyz/R4kmY?pub=link
Независимо от того, где находится очаг землетрясения, на коре, в коре или под корой Земли, сейсмическая волна будет двигаться по мантии.
В момент извержения вулкана, вулканическая гора прижимается к мантии, благодаря чему сейсмические волны от вулканическиой горы разбегаются в разные стороны.
Стратовулканы. https://uc.xyz/R4kmY?pub=link
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Приливы и отливы, могут быть причиной всасывания воды и воздуха, под земную кору.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Так же, не исключено, что с годами растёт объем и масса Земли, благодаря чему в земной коре накапливается напряжение. Когда предел прочности земной коры иссякнет, образуются трещины, и как следствие происходит землетрясение.
До взрыва и после взрыва в трещины устремляется мантия, благодаря чему образуются форшоки афтершоки.
До взрыва и после взрыва в трещины устремляется мантия, благодаря чему образуются форшоки афтершоки.
Если лошадь сдохла, слезь
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