Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
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Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Возможно, в экваториальной области Земли геологическая активность и давление магмы выше чем на полюсах, благодаря чему магма от экватора движется к полюсам, а от полюсов к центру Земли.
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