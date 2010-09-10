Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?

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Cumadin
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 22:58
Откуда: Россия

Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?

Сообщение Cumadin » Вчера, 22:57

Возможно, в экваториальной области Земли геологическая активность и давление магмы выше чем на полюсах, благодаря чему магма от экватора движется к полюсам, а от полюсов к центру Земли.
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