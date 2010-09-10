Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
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Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Возможно, в экваториальной области Земли геологическая активность и давление магмы выше чем на полюсах, благодаря чему магма от экватора движется к полюсам, а от полюсов к центру Земли.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
7. Считается, когда океаническая плита уходит под континентальную образуется впадина глубиной более 10 км. https://uc.xyz/15U4Da?pub=link
а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть. https://uc.xyz/16caO0?pub=link
б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём?
https://images.app.goo.gl/EkLp3TDpVYcBf3MB8 https://images.app.goo.gl/pA2CmLgYpje7SzWC6
https://neftegaz.ru/tech-library/geolog ... oy-progib/
8. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://uc.xyz/15U2dY?pub=link
а) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит? https://slide-share.ru/kak-dvizhutsya-l ... liti-69693
б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».
а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть. https://uc.xyz/16caO0?pub=link
б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём?
https://images.app.goo.gl/EkLp3TDpVYcBf3MB8 https://images.app.goo.gl/pA2CmLgYpje7SzWC6
https://neftegaz.ru/tech-library/geolog ... oy-progib/
8. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://uc.xyz/15U2dY?pub=link
а) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит? https://slide-share.ru/kak-dvizhutsya-l ... liti-69693
б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».
Если лошадь сдохла, слезь
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