Сообщение Cumadin » 13 дек 2021, 22:57

Возможно, в экваториальной области Земли геологическая активность и давление магмы выше чем на полюсах, благодаря чему магма от экватора движется к полюсам, а от полюсов к центру Земли.

Если лошадь сдохла, слезь