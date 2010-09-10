Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
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Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Возможно, в экваториальной области Земли геологическая активность и давление магмы выше чем на полюсах, благодаря чему магма от экватора движется к полюсам, а от полюсов к центру Земли.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
7. Считается, когда океаническая плита уходит под континентальную образуется впадина глубиной более 10 км. https://uc.xyz/15U4Da?pub=link
а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть. https://uc.xyz/16caO0?pub=link
б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём?
https://images.app.goo.gl/EkLp3TDpVYcBf3MB8 https://images.app.goo.gl/pA2CmLgYpje7SzWC6
https://neftegaz.ru/tech-library/geolog ... oy-progib/
8. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://uc.xyz/15U2dY?pub=link
а) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит? https://slide-share.ru/kak-dvizhutsya-l ... liti-69693
б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».
а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть. https://uc.xyz/16caO0?pub=link
б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём?
https://images.app.goo.gl/EkLp3TDpVYcBf3MB8 https://images.app.goo.gl/pA2CmLgYpje7SzWC6
https://neftegaz.ru/tech-library/geolog ... oy-progib/
8. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://uc.xyz/15U2dY?pub=link
а) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит? https://slide-share.ru/kak-dvizhutsya-l ... liti-69693
б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
13. Утверждение о том, что литосферные плиты сжимают Африку с востока и запада, благодаря чему Африка раскалывается на две части, противоречит элементарной логике. https://foxford.ru/wiki/geografiya/pliti-litosferi
а) Если Восточно-Африканский хребет раскалывается более тридцати миллионов лет со скоростью 1см в год, тогда почему ширина трещины составляет 3 метра а не 30 км.
б) Восточно-Африканский хребет - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 2 мм в год а не результат «движения плит». https://wikiboard.ru/wiki/East_African_Rift
в) В сейсмоактивных трещинах образуются вертикальные и горизонтальные разломы, благодаря которым трещина расширяется на миллиметры, хребет на сантиметры а эпицентральная область на метры.
14. Вдоль Восточно-Африканской трещины образовались три типа гор:
а) Горизонтальные складчатые горы, образовались благодаря многочисленным извержениям лавы на поверхность Земли.
б) Вертикальные складчатые горы образуются после сейсмических событий, когда вертикальные разломы заполняются магмой.
в) Глыбовые горы образуются когда складчатые горы разрушаются, проваливаются и растут, благодаря взрывам в вертикальных и горизонтальных разломах.
https://shkola.obozrevatel.com/news/gor ... yutsya.htm
Горообразование происходило сотни миллионов лет назад, во время образования земной коры. За это время горы могли сильно видоизмениться, так как горы постоянно растут и разрушаются.
а) Если Восточно-Африканский хребет раскалывается более тридцати миллионов лет со скоростью 1см в год, тогда почему ширина трещины составляет 3 метра а не 30 км.
б) Восточно-Африканский хребет - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 2 мм в год а не результат «движения плит». https://wikiboard.ru/wiki/East_African_Rift
в) В сейсмоактивных трещинах образуются вертикальные и горизонтальные разломы, благодаря которым трещина расширяется на миллиметры, хребет на сантиметры а эпицентральная область на метры.
14. Вдоль Восточно-Африканской трещины образовались три типа гор:
а) Горизонтальные складчатые горы, образовались благодаря многочисленным извержениям лавы на поверхность Земли.
б) Вертикальные складчатые горы образуются после сейсмических событий, когда вертикальные разломы заполняются магмой.
в) Глыбовые горы образуются когда складчатые горы разрушаются, проваливаются и растут, благодаря взрывам в вертикальных и горизонтальных разломах.
https://shkola.obozrevatel.com/news/gor ... yutsya.htm
Горообразование происходило сотни миллионов лет назад, во время образования земной коры. За это время горы могли сильно видоизмениться, так как горы постоянно растут и разрушаются.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
Сейсмическую волну на поверхности земли может создать только удар, а не сжатие литосферных плит.
После сжатия земная кора не разжимается, а уплотняется.
Коэффициент уплотнения грунта составляет 95%.
https://buildingclub.ru/kojefficient-uplotnenija/?amp=1
Вышеказанное можно легко проверить, поставив опыт.
После сжатия земная кора не разжимается, а уплотняется.
Коэффициент уплотнения грунта составляет 95%.
https://buildingclub.ru/kojefficient-uplotnenija/?amp=1
Вышеказанное можно легко проверить, поставив опыт.
Если лошадь сдохла, слезь
Re: Почему землетрясения чаще происходят ночью, чем днём?
5. Возможно, небольшие взрывы до и после сейсмических событий повышают давление горючей смеси в разломах, и как следствие возникает гул, дрожь и вздутие земной коры. https://uc.xyz/19nfzo?pub=link
6. Не исключено, что причина аномальных явлений в атмосфере во время сейсмических событий - выброс горючей смеси в атмосферу. https://uc.xyz/19nfqm?pub=link
6. Не исключено, что причина аномальных явлений в атмосфере во время сейсмических событий - выброс горючей смеси в атмосферу. https://uc.xyz/19nfqm?pub=link
Если лошадь сдохла, слезь
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