Музыка
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Музыка
Добрый день. Мне подруга рассказала о том, что она начала скачивать песни в интернете любимых исполнителей на компьютер и телефон. Прошу вас отписаться и поделиться информацией, куда именно стоит заглянуть, чтобы сохранить на свой смартфон лучшие треки?
Re: Музыка
zevc писал(а):Добрый день. Мне подруга рассказала о том, что она начала скачивать песни в интернете любимых исполнителей на компьютер и телефон. Прошу вас отписаться и поделиться информацией, куда именно стоит заглянуть, чтобы сохранить на свой смартфон лучшие треки?
Могу с вами поделиться ссылкой только на один сайт, который предлагает просмотреть внимательно многочисленные треки, которые размещены в подборке, а потом только – запустить процедуру скачивания онлайн. Здесь https://avicdmp3.ru/music/%D0%B0%D1%80% ... 0%B2%D0%B0 я нашла подробное описание, как воспользоваться помощью музыкальной площадки и скачать песни, не выходя из дома. Артур Пирожков мой любимый исполнитель, у него все песни на актуальные темы с юмором, таких певцов на эстраде сейчас очень мало.
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