Сообщение zevc » Сегодня, 10:13

Добрый день. Мне подруга рассказала о том, что она начала скачивать песни в интернете любимых исполнителей на компьютер и телефон. Прошу вас отписаться и поделиться информацией, куда именно стоит заглянуть, чтобы сохранить на свой смартфон лучшие треки?