астрология
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
астрология
вам близка тема астрологии? верите влиянию планет на характер человека?
Re: астрология
нет, я считаю, что это никак не влияет на характер человека и его жизнь
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: астрология
irinakotova писал(а):вам близка тема астрологии? верите влиянию планет на характер человека?
Знаете, в какой то степени верю.
Конечно каждый человек уникален и не в одном знаке одинаковые. Но какие то общие черты есть, так как что однозначно влияние есть.
Вот для примера, читала статью о том, како мужчина Дева в любви https://astro-school.org/muzhchina-deva-v-lyubvi/ (это знак Зодиака моего парня), и я вам скажу, там столько правды! О том, что он педантичен, о том, что любит и ценит порядок, о том, что очень сдержанный, но преданный!
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