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Надежда 79 Гость RZN.info Сообщения: 90 Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00 Re: астрология Цитата Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 13:04 irinakotova писал(а): вам близка тема астрологии? верите влиянию планет на характер человека?

Знаете, в какой то степени верю.

Конечно каждый человек уникален и не в одном знаке одинаковые. Но какие то общие черты есть, так как что однозначно влияние есть.

Вот для примера, читала статью о том, како мужчина Дева в любви Знаете, в какой то степени верю.Конечно каждый человек уникален и не в одном знаке одинаковые. Но какие то общие черты есть, так как что однозначно влияние есть.Вот для примера, читала статью о том, како мужчина Дева в любви https://astro-school.org/muzhchina-deva-v-lyubvi/ (это знак Зодиака моего парня), и я вам скажу, там столько правды! О том, что он педантичен, о том, что любит и ценит порядок, о том, что очень сдержанный, но преданный! Вернуться к началу

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