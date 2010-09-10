астрология

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

астрология

Сообщение irinakotova » 12 мар 2020, 13:02

вам близка тема астрологии? верите влиянию планет на характер человека?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: астрология

Сообщение Kirill23 » Вчера, 15:47

нет, я считаю, что это никак не влияет на характер человека и его жизнь
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: астрология

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 13:04

irinakotova писал(а):вам близка тема астрологии? верите влиянию планет на характер человека?

Знаете, в какой то степени верю.
Конечно каждый человек уникален и не в одном знаке одинаковые. Но какие то общие черты есть, так как что однозначно влияние есть.
Вот для примера, читала статью о том, како мужчина Дева в любви https://astro-school.org/muzhchina-deva-v-lyubvi/ (это знак Зодиака моего парня), и я вам скажу, там столько правды! О том, что он педантичен, о том, что любит и ценит порядок, о том, что очень сдержанный, но преданный!
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