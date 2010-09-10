Сообщение zevc » 14 минут назад

Обычно я просматриваю многочисленные статьи и отзывы в интернете о работе разных компаний, а потом только изучаю каталоги, чтобы сравнить ценовую политику. И вам тоже советую руководствоваться этой схемой для максимального упрощения задачи. Не спешите, лучше лишний раз проконсультироваться с менеджером, чем сразу в корзину кидать какую-то из моделей бытовой техники. Сам процесс поиска мне нравится, потому что можно решить вопрос с покупкой всего лишь за несколько минут.