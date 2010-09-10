Контактные линзы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Контактные линзы
Посоветуйте хорошие контактные линзы, чтобы были качественные и по цене адекватные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Контактные линзы
Это сугубо индивидуальные вещи, их нужно подбирать под ваше глазное яблоко, зрение и предпочтения. Вот на этом сайте https://ultralinzi.ru/ вы можете просмотреть каталог контактных линз, в их перечне представлены однодневные линзы, плановой замены, а также средства по уходу, которые нужны в обязательном порядке. Прежде чем выбрать линзы, вам нужно пройти обследование в ближайшей оптике, которая предоставляет эту услугу. На данном ресурсе вы можете заполнить регистрационную форму, пройти обследование и получить контактные линзы в подарок.
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