Контактные линзы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Контактные линзы

Сообщение Яно4ка » 13 мар 2020, 17:53

Посоветуйте хорошие контактные линзы, чтобы были качественные и по цене адекватные.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Контактные линзы

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 мар 2020, 17:42

Это сугубо индивидуальные вещи, их нужно подбирать под ваше глазное яблоко, зрение и предпочтения. Вот на этом сайте https://ultralinzi.ru/ вы можете просмотреть каталог контактных линз, в их перечне представлены однодневные линзы, плановой замены, а также средства по уходу, которые нужны в обязательном порядке. Прежде чем выбрать линзы, вам нужно пройти обследование в ближайшей оптике, которая предоставляет эту услугу. На данном ресурсе вы можете заполнить регистрационную форму, пройти обследование и получить контактные линзы в подарок.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Контактные линзы

Сообщение staspavlov777 » 02 мар 2021, 17:35

Доброго времени суток. Я лечил недавно зрение в одной неплохой семейной клинике Пульс https://puls.ua/ru/oftalmologiya/ . Там мне провели быструю диагностику и смогли решить все проблемы, которые были связаны со зрением. Доволен качеством их работы и уверен что, если у меня в будущем будут похожие проблемы, то обращусь именно к ним.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей