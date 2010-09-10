Сообщение Варенок » 19 минут назад

Я перепробовала разные линзы, выбрала однодневки, за ними легче ухаживать, нет опасности внести инфекцию.

И это для меня дешевле, так как линзы ношу не всегда. Хочу - одеваю однодневку, потом несколько дней могу в очках ходить.