Контактные линзы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Контактные линзы
Посоветуйте хорошие контактные линзы, чтобы были качественные и по цене адекватные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 381
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Контактные линзы
Это сугубо индивидуальные вещи, их нужно подбирать под ваше глазное яблоко, зрение и предпочтения. Вот на этом сайте https://ultralinzi.ru/ вы можете просмотреть каталог контактных линз, в их перечне представлены однодневные линзы, плановой замены, а также средства по уходу, которые нужны в обязательном порядке. Прежде чем выбрать линзы, вам нужно пройти обследование в ближайшей оптике, которая предоставляет эту услугу. На данном ресурсе вы можете заполнить регистрационную форму, пройти обследование и получить контактные линзы в подарок.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Контактные линзы
Доброго времени суток. Я лечил недавно зрение в одной неплохой семейной клинике Пульс https://puls.ua/ru/oftalmologiya/ . Там мне провели быструю диагностику и смогли решить все проблемы, которые были связаны со зрением. Доволен качеством их работы и уверен что, если у меня в будущем будут похожие проблемы, то обращусь именно к ним.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Контактные линзы
Я перепробовала разные линзы, выбрала однодневки, за ними легче ухаживать, нет опасности внести инфекцию.
И это для меня дешевле, так как линзы ношу не всегда. Хочу - одеваю однодневку, потом несколько дней могу в очках ходить.
И это для меня дешевле, так как линзы ношу не всегда. Хочу - одеваю однодневку, потом несколько дней могу в очках ходить.
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