Охота

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Охота

Сообщение Lionel » Сегодня, 10:14

Дядя очень любит охоту. И круглый год куда-нибудь ездит охотиться. Вот думаю ему что-нибудь подарить на День рождения. Может что из одежды или аксессуар какой полезный. Что посоветуете?
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Охота

Сообщение Níell » Сегодня, 11:09

Я лично не очень люблю дарить одежду. С размерами трудно угадать. Да и может просто не понравится она и будет валяться без дела. А вот аксессуары это хороший подарок. Для охотников можно многое что полезное подарить, к примеру производства фирмы Harkila https://pike.ru/harkila/ Но может что и из одежды выберите. Вы дядю своего лучше знает ч то ему нужно.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Охота

Сообщение Venik » Сегодня, 11:51

Рюкзак-стул очень понравился. Его можно использовать и как стул и стол. Хорошая штука. Думаю такой не только охотнику пригодится, но и любителям пеших походов.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Охота

Сообщение Sotas » Сегодня, 12:16

Мне тоже понравился рюкзак необычный. И наверняка стул с ним не тяжелый. Я в пешие походы не хожу, а вот за грибами с женой любим ходить. Может купим один такой.
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