Охота
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Охота
Дядя очень любит охоту. И круглый год куда-нибудь ездит охотиться. Вот думаю ему что-нибудь подарить на День рождения. Может что из одежды или аксессуар какой полезный. Что посоветуете?
Re: Охота
Я лично не очень люблю дарить одежду. С размерами трудно угадать. Да и может просто не понравится она и будет валяться без дела. А вот аксессуары это хороший подарок. Для охотников можно многое что полезное подарить, к примеру производства фирмы Harkila https://pike.ru/harkila/ Но может что и из одежды выберите. Вы дядю своего лучше знает ч то ему нужно.
Re: Охота
Рюкзак-стул очень понравился. Его можно использовать и как стул и стол. Хорошая штука. Думаю такой не только охотнику пригодится, но и любителям пеших походов.
Re: Охота
Мне тоже понравился рюкзак необычный. И наверняка стул с ним не тяжелый. Я в пешие походы не хожу, а вот за грибами с женой любим ходить. Может купим один такой.
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