Судебная экспертиза
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Судебная экспертиза
Где можно заказать независимую судебную экспертизу в Москве?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Судебная экспертиза
По какому вопросу вы хотите с ними сотрудничать? Не все компании предоставляют широкий спектр услуг. Однажды и мне по вынужденной семейной ситуации, пришлось столкнуться со специалистами из "Центра судебных экспертиз и исследований" . Заказывал у них независимую почерковедческую экспертизу http://sudekspertiza.com/podcherkovedcheskaya для определения конкретного исполнителя в документах. Услугу выполнили в течение 3-х дней, заплатил я за ее 10 тыс. рублей, мне предоставили документ, который был составлен согласно законодательству и заверенный печатью. Можете без сомнений к ним обратиться, так как они специализируются на более чем 23 видов исследований, и есть вероятность, что смогут помочь и вам.
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