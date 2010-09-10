Судебная экспертиза

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Судебная экспертиза

Сообщение Яно4ка » 17 мар 2020, 16:16

Где можно заказать независимую судебную экспертизу в Москве?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Судебная экспертиза

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:19

По какому вопросу вы хотите с ними сотрудничать? Не все компании предоставляют широкий спектр услуг. Однажды и мне по вынужденной семейной ситуации, пришлось столкнуться со специалистами из "Центра судебных экспертиз и исследований" . Заказывал у них независимую почерковедческую экспертизу http://sudekspertiza.com/podcherkovedcheskaya для определения конкретного исполнителя в документах. Услугу выполнили в течение 3-х дней, заплатил я за ее 10 тыс. рублей, мне предоставили документ, который был составлен согласно законодательству и заверенный печатью. Можете без сомнений к ним обратиться, так как они специализируются на более чем 23 видов исследований, и есть вероятность, что смогут помочь и вам.
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