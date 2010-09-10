Замена столешницы
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Замена столешницы
Недавно в очередной раз расклеилась столешница на кухне, причем сразу с 2-х сторон – со стороны мойки и печки. Мастера говорят, что такое будет повторяться постоянно – пара лет и столешницы нет… Что можно предпринять против этого? Какие есть варианты?
Re: Замена столешницы
Практически все столешницы делают сейчас из МДФ, расслоение которой лишь вопрос времени. В качестве альтернативы стоит рассматривать или камень, вроде такого https://www.geo-kamen.moscow/ , либо делать натуральное дерево. В первом случае будет дорогая сама столешница, а во втором – процесс обработки материала, включая установку и по расходам это выйдет примерно одинаково…
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя