Сообщение zevc » Сегодня, 12:01

Недавно в очередной раз расклеилась столешница на кухне, причем сразу с 2-х сторон – со стороны мойки и печки. Мастера говорят, что такое будет повторяться постоянно – пара лет и столешницы нет… Что можно предпринять против этого? Какие есть варианты?