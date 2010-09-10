Замена столешницы

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Замена столешницы

Сообщение zevc » Сегодня, 12:01

Недавно в очередной раз расклеилась столешница на кухне, причем сразу с 2-х сторон – со стороны мойки и печки. Мастера говорят, что такое будет повторяться постоянно – пара лет и столешницы нет… Что можно предпринять против этого? Какие есть варианты?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Замена столешницы

Сообщение klonik » Сегодня, 12:57

Практически все столешницы делают сейчас из МДФ, расслоение которой лишь вопрос времени. В качестве альтернативы стоит рассматривать или камень, вроде такого https://www.geo-kamen.moscow/ , либо делать натуральное дерево. В первом случае будет дорогая сама столешница, а во втором – процесс обработки материала, включая установку и по расходам это выйдет примерно одинаково…
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