Личный кабинет Беларусбанка

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Личный кабинет Беларусбанка

Сообщение Изаура » Вчера, 20:18

У кого есть рабочая ссылка на официальный сайт Беларусбанка? А то что-то я перехожу по той ссылке что у меня была, а сайт недоступен.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Личный кабинет Беларусбанка

Сообщение Буцефалия » 19 минут назад

Они вроде ещё не разу не меняли своего домена. Может у вас ссылка просто битая? Попробуйте зайти на сайт Беларусбанка https://mybelarusbank.info/ . Я думаю у вас не каких проблем не возникнет. Там и в личный кабинет попасть сможете.
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