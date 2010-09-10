МТС в Белоруссии

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

МТС в Белоруссии

Сообщение Изаура » 18 мар 2020, 21:16

Ребятки, скиньте пожалуйста сайт на котором можно посмотреть актуальные тарифы оператора МТС в Белоруссии.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: МТС в Белоруссии

Сообщение Буцефалия » Вчера, 22:46

Лучше конечно лично связаться с оператором и проконсультироваться по этому вопросу. Ну либо зайти на официальный сайт и почитать про МТС тарифы в Беларуси https://mymtsclub.ru . Там очень много информации по этому вопросу.
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