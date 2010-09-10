МТС в Белоруссии
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
МТС в Белоруссии
Ребятки, скиньте пожалуйста сайт на котором можно посмотреть актуальные тарифы оператора МТС в Белоруссии.
Re: МТС в Белоруссии
Лучше конечно лично связаться с оператором и проконсультироваться по этому вопросу. Ну либо зайти на официальный сайт и почитать про МТС тарифы в Беларуси https://mymtsclub.ru . Там очень много информации по этому вопросу.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Реклама и Дизайн»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя