Геотекстиль
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Геотекстиль
Всем привет, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается производством геотекстиля.Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
Re: Геотекстиль
Честно вам сказать, я не знаюсь в данной теме и нечем не могу вам помочь, так что может вам кто-то другой поможет.
Re: Геотекстиль
здравствуйте. А я вот тут покупал https://www.kupi-geotekstil.ru/geosetka цена хорошая, и доставили в обговоренные сроки, я очень доволен этим сервисом, и могу вам смело рекомендовать!
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