Тепловентилято

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Тепловентилято

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 14:35

Здравствуйте, я вот хочу заказать где-то норамльный тепловентилятор, кто знаете где это можно сделать пишите буду очень рад.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Тепловентилято

Сообщение BlackFury » Сегодня, 17:36

А вы в интернете пробовали искать? Если нет то вы лентяй.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Тепловентилято

Сообщение Meran » 49 минут назад

привет, я прочитал ваше сообщение и могу вам помочь , я вот например заказывал вот здесь
https://msk.teplomash.ru тут большой выбор разных товаров и цены нормальные, так что удачи вам.
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