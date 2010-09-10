подарки на корпоратив
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подарки на корпоратив
Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается подарками на корпоратив.И дабы не подвести коллектив в выборе не того сервиса. я решил обратиться к вам, и я надеюсь что вы мне поможете, заранее спасибо.
Re: подарки на корпоратив
Я никогда не был озадачен такой темой и увы я вам здесь не помогу.
Re: подарки на корпоратив
Здравствуйте, я советую брать тут https://ftea.ru там есть что выбрать. Не лёгкая задача выбрать подарок коллеге на день рождения, мы долго думали и решили а давай ка в инете попробуем, сначало на али хотели ну незнали что а потом знакомый подкинул этот сайт.
Re: подарки на корпоратив
А я вот своему коллеге решила приподнести в качестве подарка для компа хороший микрофон , вот нашла что советуют эксперты- самый лучший выбор http://minregion.ru/publication/4169-luchshiy-mikrofon-dlya-kompyutera-vybor-ekspertov.html. В нашей работе микрофон нужен, без него не обойтись, и коллега точно будет рад такому подарку.
Re: подарки на корпоратив
Так можно прикольно придумать относительно грамот и дипломов, кубки вручить
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: подарки на корпоратив
Грамоты и дипломы - это круто, мы тоже такое практикуем, заказываем чаще всего сразу партию и потом как нужно просто вручаем всем на праздники, ну и разумеется конверт к диплому обязательно, но если случай особый тогда круто будет награду на стекле заказать https://graverton.com.ua/nagrady-iz-stekla/ Этот вариант смотрится намного круче и стоит дороже, поэтому не для всех, а на отдельные случаи.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: подарки на корпоратив
BlackFury писал(а):Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается подарками на корпоратив.И дабы не подвести коллектив в выборе не того сервиса. я решил обратиться к вам, и я надеюсь что вы мне поможете, заранее спасибо.
Воспользуйтесь услугами компании "Чемодан подарков", мы с ними сотрудничаем уже второй год, очень довольны, ребята креативные, свое дело знают в совершенстве. Можно заказать подарки и с логотипом из готовых наборов, и при желании заказать разработку уникального подарка по индивидуальному дизайну. Тут уже все зависит от вашего полета фантазии)
Re: подарки на корпоратив
Да, тут нужно что-то оригинальное, а как Вам идея, дарить , такие маленькие бутылочки с алкоголем своим коллегам по работе, называют миниатюры ! Мне кажется классная тема, их очень много разновидностей. практически все напитки в такую тару фасуют, смотрятся очень даже прикольно !
Где продаются, да не везде, а я Вам подскажу . Смотрите, в Питере , есть такой магазин называется - "Напитки мира", там есть все что душе угодно, со всего света и такие прикольные бутылочки тоже! Вот их сайт, можете сами убедится https://www.napitkimira.com/catalog/alkogolnye_miniatyury/
Где продаются, да не везде, а я Вам подскажу . Смотрите, в Питере , есть такой магазин называется - "Напитки мира", там есть все что душе угодно, со всего света и такие прикольные бутылочки тоже! Вот их сайт, можете сами убедится https://www.napitkimira.com/catalog/alkogolnye_miniatyury/
Re: подарки на корпоратив
Лучше всего устроить сотрудникам запоминающийся праздник. Зачем эти подарки нужны?
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