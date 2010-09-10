подарки на корпоратив

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

подарки на корпоратив

Сообщение BlackFury » 19 мар 2020, 14:36

Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается подарками на корпоратив.И дабы не подвести коллектив в выборе не того сервиса. я решил обратиться к вам, и я надеюсь что вы мне поможете, заранее спасибо.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: подарки на корпоратив

Сообщение Sumail » 19 мар 2020, 17:37

Я никогда не был озадачен такой темой и увы я вам здесь не помогу.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: подарки на корпоратив

Сообщение Dendi1 » 19 мар 2020, 22:05

Здравствуйте, я советую брать тут https://ftea.ru там есть что выбрать. Не лёгкая задача выбрать подарок коллеге на день рождения, мы долго думали и решили а давай ка в инете попробуем, сначало на али хотели ну незнали что а потом знакомый подкинул этот сайт.
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: подарки на корпоратив

Сообщение Alekol » 02 май 2020, 14:40

А я вот своему коллеге решила приподнести в качестве подарка для компа хороший микрофон , вот нашла что советуют эксперты- самый лучший выбор http://minregion.ru/publication/4169-luchshiy-mikrofon-dlya-kompyutera-vybor-ekspertov.html. В нашей работе микрофон нужен, без него не обойтись, и коллега точно будет рад такому подарку.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: подарки на корпоратив

Сообщение Максюта1 » 11 июн 2020, 13:46

Так можно прикольно придумать относительно грамот и дипломов, кубки вручить
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: подарки на корпоратив

Сообщение staspavlov777 » 12 июн 2020, 22:51

Грамоты и дипломы - это круто, мы тоже такое практикуем, заказываем чаще всего сразу партию и потом как нужно просто вручаем всем на праздники, ну и разумеется конверт к диплому обязательно, но если случай особый тогда круто будет награду на стекле заказать https://graverton.com.ua/nagrady-iz-stekla/ Этот вариант смотрится намного круче и стоит дороже, поэтому не для всех, а на отдельные случаи.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: подарки на корпоратив

Сообщение karina_bogdanova » 23 июн 2020, 04:06

BlackFury писал(а):Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается подарками на корпоратив.И дабы не подвести коллектив в выборе не того сервиса. я решил обратиться к вам, и я надеюсь что вы мне поможете, заранее спасибо.


Воспользуйтесь услугами компании "Чемодан подарков", мы с ними сотрудничаем уже второй год, очень довольны, ребята креативные, свое дело знают в совершенстве. Можно заказать подарки и с логотипом из готовых наборов, и при желании заказать разработку уникального подарка по индивидуальному дизайну. Тут уже все зависит от вашего полета фантазии)

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: подарки на корпоратив

Сообщение КсюшаЧ » Вчера, 14:10

Да, тут нужно что-то оригинальное, а как Вам идея, дарить , такие маленькие бутылочки с алкоголем своим коллегам по работе, называют миниатюры ! Мне кажется классная тема, их очень много разновидностей. практически все напитки в такую тару фасуют, смотрятся очень даже прикольно !
Где продаются, да не везде, а я Вам подскажу . Смотрите, в Питере , есть такой магазин называется - "Напитки мира", там есть все что душе угодно, со всего света и такие прикольные бутылочки тоже! Вот их сайт, можете сами убедится https://www.napitkimira.com/catalog/alkogolnye_miniatyury/ Изображение
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: подарки на корпоратив

Сообщение DenisKot » 19 минут назад

Лучше всего устроить сотрудникам запоминающийся праздник. Зачем эти подарки нужны?
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