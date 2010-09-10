Сообщение BlackFury » 19 мар 2020, 14:36

Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается подарками на корпоратив.И дабы не подвести коллектив в выборе не того сервиса. я решил обратиться к вам, и я надеюсь что вы мне поможете, заранее спасибо.