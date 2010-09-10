ставки на спорт

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

ставки на спорт

Сообщение Аскольд » Сегодня, 17:25

Добрый день !
Я решил что хочу начать ставить в интернете ,но не знаю с чего начать ,каким сервисом пользоваться лучше .
Просто наслышан что очень многие БК кидают на деньги ,не хочется на такую попасть просто
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: ставки на спорт

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 18:07

Здравствуйте, видимо не один я такой, тоже к сожалению обжигался неоднократно на некоторых не компетентных БК и решил, что нужно что-то искать, по скольку так больше не может продолжаться, правда пока поиски безуспешны, но надежда как говорится умирает последней, так что будем искать :wink:
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: ставки на спорт

Сообщение Ingritt » Сегодня, 19:14

я вообще не вижу смысла в ставкахэто все шальные деньги(если конечно вы выиграете) и ничего хорошего они не приносят ,хотя возможно у меня не получалось конечно выигрывать
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: ставки на спорт

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 20:01

нет нет, это далеко не так как вы это себе представляете, я например стабильно выигрываю определённую сумму и поверьте моему слову очень даже не маленькую, так что всё это не правда, я делаю свои успешные ставки через актуальное зеркало БК 1win 24/7 для перехода без использования VPN! Всем советую, очень хорошее дело.
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