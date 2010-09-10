Сообщение ЯВиферон » 19 мар 2020, 18:07

Здравствуйте, видимо не один я такой, тоже к сожалению обжигался неоднократно на некоторых не компетентных БК и решил, что нужно что-то искать, по скольку так больше не может продолжаться, правда пока поиски безуспешны, но надежда как говорится умирает последней, так что будем искать