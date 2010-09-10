ставки на спорт
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ставки на спорт
Добрый день !
Я решил что хочу начать ставить в интернете ,но не знаю с чего начать ,каким сервисом пользоваться лучше .
Просто наслышан что очень многие БК кидают на деньги ,не хочется на такую попасть просто
Я решил что хочу начать ставить в интернете ,но не знаю с чего начать ,каким сервисом пользоваться лучше .
Просто наслышан что очень многие БК кидают на деньги ,не хочется на такую попасть просто
Re: ставки на спорт
Здравствуйте, видимо не один я такой, тоже к сожалению обжигался неоднократно на некоторых не компетентных БК и решил, что нужно что-то искать, по скольку так больше не может продолжаться, правда пока поиски безуспешны, но надежда как говорится умирает последней, так что будем искать
Re: ставки на спорт
я вообще не вижу смысла в ставкахэто все шальные деньги(если конечно вы выиграете) и ничего хорошего они не приносят ,хотя возможно у меня не получалось конечно выигрывать
Re: ставки на спорт
нет нет, это далеко не так как вы это себе представляете, я например стабильно выигрываю определённую сумму и поверьте моему слову очень даже не маленькую, так что всё это не правда, я делаю свои успешные ставки через актуальное зеркало БК 1win 24/7 для перехода без использования VPN! Всем советую, очень хорошее дело.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: ставки на спорт
Знаете, а ведь проще будет если в просто правильно выберете букмекерскую контору https://bkparimatchbet.ru/interesno/pravilnyj-vybor-bukmekerskoj-kontory.html и уже по ее прогнозам будете делать ставки. Ну и никаких личных решений, разумеется они должны быть, но только учитывая прогнозы. Просто относительно коэффициента не просто будет все сделать, так что слушайте букмекера.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: ставки на спорт
Я никогда не ставила на спорт. А как это правильно можно сделать, чтобы не обманули?
Re: ставки на спорт
rozerra писал(а):Я никогда не ставила на спорт. А как это правильно можно сделать, чтобы не обманули?
А вы так сразу не сможете разобраться в том, как правильно ставить ставки, чтобы выиграть. Но не расстраивайтесь, есть очень классный ресурс TipLeader.com, он создан как раз в помощь новичкам. Понемногу вы разберетесь, на какие команды ставить. Попробуйте воспользоваться бесплатным симулятором ставок, проверьте свою интуицию. А в помощь вам собраны на сайте лучшие букмекерские конторы , никакого обмана, только проверенные букмекеры.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: ставки на спорт
Ты никогда не сможешь не делать ошибок и научиться чему-то однозначно стоит действовать и пробовать что-то новое. Чтобы тебя не обманули, нужно просто выбрать хорошую букмекерскую контору. Ты можешь сделать это с помощью данного сайта https://best-kapper.ru/ на котором найдешь нужную тебе информацию и сможешь выбрать такого каппера, который ведет бизнес честно.
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