ставки на спорт

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

ставки на спорт

Сообщение Аскольд » 19 мар 2020, 17:25

Добрый день !
Я решил что хочу начать ставить в интернете ,но не знаю с чего начать ,каким сервисом пользоваться лучше .
Просто наслышан что очень многие БК кидают на деньги ,не хочется на такую попасть просто
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: ставки на спорт

Сообщение ЯВиферон » 19 мар 2020, 18:07

Здравствуйте, видимо не один я такой, тоже к сожалению обжигался неоднократно на некоторых не компетентных БК и решил, что нужно что-то искать, по скольку так больше не может продолжаться, правда пока поиски безуспешны, но надежда как говорится умирает последней, так что будем искать :wink:
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: ставки на спорт

Сообщение Ingritt » 19 мар 2020, 19:14

я вообще не вижу смысла в ставкахэто все шальные деньги(если конечно вы выиграете) и ничего хорошего они не приносят ,хотя возможно у меня не получалось конечно выигрывать
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: ставки на спорт

Сообщение Сплинтер » 19 мар 2020, 20:01

нет нет, это далеко не так как вы это себе представляете, я например стабильно выигрываю определённую сумму и поверьте моему слову очень даже не маленькую, так что всё это не правда, я делаю свои успешные ставки через актуальное зеркало БК 1win 24/7 для перехода без использования VPN! Всем советую, очень хорошее дело.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
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Re: ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 24 мар 2020, 23:40

Знаете, а ведь проще будет если в просто правильно выберете букмекерскую контору https://bkparimatchbet.ru/interesno/pravilnyj-vybor-bukmekerskoj-kontory.html и уже по ее прогнозам будете делать ставки. Ну и никаких личных решений, разумеется они должны быть, но только учитывая прогнозы. Просто относительно коэффициента не просто будет все сделать, так что слушайте букмекера.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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rozerra
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 14:11

Re: ставки на спорт

Сообщение rozerra » 20 апр 2020, 15:09

Я никогда не ставила на спорт. А как это правильно можно сделать, чтобы не обманули?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: ставки на спорт

Сообщение Laca » 20 апр 2020, 17:34

rozerra писал(а):Я никогда не ставила на спорт. А как это правильно можно сделать, чтобы не обманули?

А вы так сразу не сможете разобраться в том, как правильно ставить ставки, чтобы выиграть. Но не расстраивайтесь, есть очень классный ресурс TipLeader.com, он создан как раз в помощь новичкам. Понемногу вы разберетесь, на какие команды ставить. Попробуйте воспользоваться бесплатным симулятором ставок, проверьте свою интуицию. А в помощь вам собраны на сайте лучшие букмекерские конторы , никакого обмана, только проверенные букмекеры.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 00:10

Ты никогда не сможешь не делать ошибок и научиться чему-то однозначно стоит действовать и пробовать что-то новое. Чтобы тебя не обманули, нужно просто выбрать хорошую букмекерскую контору. Ты можешь сделать это с помощью данного сайта https://best-kapper.ru/ на котором найдешь нужную тебе информацию и сможешь выбрать такого каппера, который ведет бизнес честно.
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